“Nu-i treaba ta”. Victor Angelescu i-a dat replica lui Dan Nistor, după atacul la adresa jucătorilor de la Rapid

Victor Angelescu i-a dat replica lui Dan Nistor. Preşedintele de la Rapid a avut o reacţie dură, după ce mijlocaşul i-a atacat pe jucătorii giuleştenilor.
După meciul câştigat de U Cluj cu Rapid, scor 2-1, în etapa a treia de play-off, Dan Nistor i-a luat în vizor pe elevii lui Costel Gâlcă. Acesta a transmis că ţinând cont de salarii, jucătorii giuleşteni îşi bat joc de echipă.
Victor Angelescu s-a ferit să ofere prea multe declaraţii la adresa lui Dan Nistor, mărturisind că îi respectă pe cei din conducerea lui U Cluj. Preşedintele Rapidului a transmis însă că reacţia veteranului “Şepcilor roşii” a fost una deplasată.
“Din respect pentru clubul U Cluj și pentru conducerea lor, pentru că-i cunoaștem și sunt oameni care încearcă să facă lucruri bune acolo, nu vreau să comentez.
Mi se pare total deplasat. În primul rând, nu ai voie ca fotbalist să ai asemenea declarații, nu-i treaba ta să comentezi despre așa ceva. Nu vreau să vorbesc pentru că aș putea să spun lucruri, dar nu are rost”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
De asemenea, şi Constantin Zotta a oferit o reacţie acidă la adresa lui Dan Nistor, după criticile aduse jucătorilor de la Rapid.
“E total deplasat. Nu avea voie Nistor să facă declarația asta. Probabil că este într-un concurs cu Chipciu, care dă declarații mai acide și mai agresive.
În primul rând nu este respect pentru partenerul de competiție, pentru jucătorii Rapidului… foarte urât”, a spus şi Zotta, conform sursei citate anterior.
