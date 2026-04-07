“E favorită să câştige titlul”. Ilie Dumitrescu s-a convins, după etapa a treia a play-off-ului

Ilie Dumitrescu a oferit o reacţie fermă despre lupta pentru titlu, după ce s-a încheiat etapa a treia de play-off. Fostul internaţional a transmis că favorita sa rămâne Universitatea Craiova.

Oltenii au egalat liderul U Cluj, după ce au învins-o clar pe CFR Cluj, scor 2-0, în ultimul meci al rundei a treia de play-off.

Ilie Dumitrescu a mai declarat că lupta pentru marele trofeu din Liga 1 se va da între patru echipe, fiind excluse din această bătălie FC Argeş şi Dinamo. “Mister” crede însă că şi această două pot influenţa lupta pentru titlu.

“E un play-off super echilibrat. Nu spun că o să câștige FC Argeș sau Dinamo campionatul. Nu e în șase (n.r. lupta la titlu). 100% nu e în șase. S-au detașat două echipe (n.r. U Cluj și Universitatea Craiova), dar eu spun că e o luptă în 4, cu CFR și Rapid.

Obiectivul lui Dinamo în momentul ăsta e să prindă un loc de Europa, mai e și în Cupă. Tot nu se termină (n.r. dacă una dintre U Cluj și Craiova se va impune în meciul direct din etapa viitoare), mai e returul. Rapid nu poate să câștige un meci în deplasare? Se mai întâlnesc și între ele…