“E favorită să câştige titlul”. Ilie Dumitrescu s-a convins, după etapa a treia a play-off-ului

Ilie Dumitrescu a oferit o reacţie fermă despre lupta pentru titlu, după ce s-a încheiat etapa a treia de play-off. Fostul internaţional a transmis că favorita sa rămâne Universitatea Craiova.
Oltenii au egalat liderul U Cluj, după ce au învins-o clar pe CFR Cluj, scor 2-0, în ultimul meci al rundei a treia de play-off.
Ilie Dumitrescu, verdict despre lupta la titlu din Liga 1, după etapa etapa a treia de play-off
Ilie Dumitrescu a mai declarat că lupta pentru marele trofeu din Liga 1 se va da între patru echipe, fiind excluse din această bătălie FC Argeş şi Dinamo. “Mister” crede însă că şi această două pot influenţa lupta pentru titlu.
“E un play-off super echilibrat. Nu spun că o să câștige FC Argeș sau Dinamo campionatul. Nu e în șase (n.r. lupta la titlu). 100% nu e în șase. S-au detașat două echipe (n.r. U Cluj și Universitatea Craiova), dar eu spun că e o luptă în 4, cu CFR și Rapid.
Obiectivul lui Dinamo în momentul ăsta e să prindă un loc de Europa, mai e și în Cupă. Tot nu se termină (n.r. dacă una dintre U Cluj și Craiova se va impune în meciul direct din etapa viitoare), mai e returul. Rapid nu poate să câștige un meci în deplasare? Se mai întâlnesc și între ele…
Craiova e o echipă solidă, eu am spus-o, pentru mine, e favorită să câștige titlul. La U Cluj e o schimbare, arată experiență, maturitate, a gestionat foarte bine începutul acesta de play-off, contează enorm. Ăsta e un meci de referință (n.r. U Cluj – Craiova)”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0
La Craiova, prima ocazie importantă i-a aparţinut lui Alibek Aliev, în minutul 27, acesta trimiţând pe lângă poarta gazdelor. Cicâldău a ratat apoi pentru olteni, în minutul 37, când şutul său a fost respins de Mihai Popa. Patru minute mai târziu Mekvabishvili a lovit bara transversală cu un şut de la distanţă, însă georgianul şi-a reglat tirul, iar în minutul 56, cu un şut din drop, de la 25 de metri, l-a învins pe Popa, deschizând scorul.Craiovenii au majorat avantajul în minutul 61, prin Al-Hamlawi, şi au avut un gol, al lui David Matei, anulat pentru ofsaid, în minutul 74, după analiza VAR. Clujenii au forţat, Pancu a efectuat schimbări, dar scorul nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0.
După primele trei etape, în play-off-ul Superligii conduce U Cluj, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova – cu acelaşi număr de puncte. Rapid e a treia, cu 31 de puncte, şi CFR Cluj e pe locul 4 – cu 30 de puncte.
Ultimele două locuri sunt ocupate de FC Argeş (29 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (27 de puncte).
