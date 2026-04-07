“Deplasat!” Claudiu Petrila, reacţie dură după ce Iliev a fost lovit de un suporter: “Deja e prea mult”

Alex Masgras Publicat: 7 aprilie 2026, 9:25

Comentarii
Claudiu Petrila, în Rapid - U Cluj / Sport Pictures

Claudiu Petrila a vorbit despre momentele tensionate de la finalul meciului dintre Rapid şi U Cluj, câştigat de “şepcile roşii” cu 2-1. Fanii formaţiei din Giuleşti i-au înjurat jucătorii lui Costel Gâlcă, iar unul dintre suporteri a aruncat cu un băţ de la tobă pe teren şi l-a lovit pe Dejan Iliev, portarul de rezervă al Rapidului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acel moment, după ce Iliev a fost lovit, Alex Dobre le-a făcut semn coechipierilor să plece din faţa galeriei şi să meargă la vestiare, în timp ce fanii continuau să îi înjure pe jucători.

Claudiu Petrila, despre incidentele de la finalul meciului Rapid – U Cluj 1-2: “Reacţia e normală, până în momentul în care loveşti un jucător”

Claudiu Petrila nu s-a abţinut şi a vorbit despre acest incident. El a declarat că poate înţelege nemulţumirea fanilor, după o astfel de prestaţie, dar că înjurăturile de copii şi lovitul jucătorilor depăşesc orice limită.

“Reacția este cumva normală, până în momentul în care lovești un jucător. Adică, ok, pot să ne înjure, că am meritat din plin, sunt de acord cu ei. Am meritat 100%, dar până la înjurături de copii, de familie, până să lovești… deja e prea mult.

Nu știu exact cum a fost faza, am văzut doar că acel băț l-a lovit pe de Iliev, portarul de rezervă. Nu știu dacă a vrut sau n-a vrut, sau a dat doar așa de nervi, dar cum am spus… este un gest un pic deplasat.

Reclamă
Reclamă

Să dai într-un jucător cu un băț sau cu orice altceva mi se pare puțin deplasat!”, a declarat Claudiu Petrila, potrivit fanatik.ro.

A fost a cincea victorie consecutivă pe care U Cluj a obținut-o pe terenul Rapidului. „Șepcile roșii” continuă sezonul remarcabil, în timp ce Rapid este la 5 puncte de lider.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Citește și:
