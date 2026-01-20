Jurnal Antena Sport | Istorie în Ștefan cel Mare - Antena Sport

Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită

Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o “repatriere” de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza

LIVE TEXT Inter – Arsenal 1-3. Cristi Chivu, duş rece în Liga Campionilor. Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City

Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt

Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco

Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa