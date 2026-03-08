Ce surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali - Antena Sport

Mirel Rădoi este noul antrenor al lui FCSB. Gigi Becali a anunţat că marţi fostul căpitan al roş-albaştrilor se va prezenta la antrenamentele echipei.
Pe lângă antrenorii secunzi, Mirel Rădoi se va baza şi pe fiul său, Denis Rădoi, care este analist. Cei doi au colaborat şi la Universitatea Craiova, dar şi la Al Bataeh.
Denis Rădoi vine cu tatăl său la FCSB
“Vine cu băiatul lui, analist (n.r. – Denis Rădoi), şi cu doi secunzi, nu îi ştiu. Să facă ce vrea el şi gata!”, a spus Becali, în exclusivitate pentru Antena Sport.
În afară de fotbal, Denis mai împărtășește o pasiune cu tatăl său, cea pentru mașinile de lux. La finalul lui 2022, Denis și-a tunat bolidul Mercedes G63 Keyvany, unul în valoare de 500.000 de euro, pe care îl primise de la tatăl său.
Gigi Becali: “Rădoi va face ce vrea la FCSB”
Singurul lucru pe care Becali i l-a interzis lui Rădoi este să dea oameni afară din staff. Prima decizie a fostului selecţioner este de a nu avea o conferinţă de prezentare la noua echipă.
“Două luni, nu vrea niciun ban. Aşa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat. După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el. Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară. Să facă ce vrea el şi gata.
Nu vrea omul nicio prezentare. A zis că vine să mă ajute că sunt doar două luni şi jumătate. Nici nu ne-am întâlnit. Marţi va veni, luni e refacere. ei doi vin de la Cluj. Marţi începe treaba”, a spus Becali.
Elias Charalambous va trece luni pe la Palat, pentru a-i mulţumi lui Gigi Becali pentru colaborarea de la FCSB.
