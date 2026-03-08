Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
EXCLUSIV

Ce surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 21:17

Comentarii
Ce surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mirel Rădoi este noul antrenor al lui FCSB. Gigi Becali a anunţat că marţi fostul căpitan al roş-albaştrilor se va prezenta la antrenamentele echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă antrenorii secunzi, Mirel Rădoi se va baza şi pe fiul său, Denis Rădoi, care este analist. Cei doi au colaborat şi la Universitatea Craiova, dar şi la Al Bataeh.

Denis Rădoi vine cu tatăl său la FCSB

“Vine cu băiatul lui, analist (n.r. – Denis Rădoi), şi cu doi secunzi, nu îi ştiu. Să facă ce vrea el şi gata!”, a spus Becali, în exclusivitate pentru Antena Sport.

În afară de fotbal, Denis mai împărtășește o pasiune cu tatăl său, cea pentru mașinile de lux. La finalul lui 2022, Denis și-a tunat bolidul Mercedes G63 Keyvany, unul în valoare de 500.000 de euro, pe care îl primise de la tatăl său.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali: “Rădoi va face ce vrea la FCSB”

Singurul lucru pe care Becali i l-a interzis lui Rădoi este să dea oameni afară din staff. Prima decizie a fostului selecţioner este de a nu avea o conferinţă de prezentare la noua echipă.

“Două luni, nu vrea niciun ban. Aşa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat. După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el. Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară. Să facă ce vrea el şi gata.

Nu vrea omul nicio prezentare. A zis că vine să mă ajute că sunt doar două luni şi jumătate. Nici nu ne-am întâlnit. Marţi va veni, luni e refacere. ei doi vin de la Cluj. Marţi începe treaba”, a spus Becali.

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
Reclamă

Elias Charalambous va trece luni pe la Palat, pentru a-i mulţumi lui Gigi Becali pentru colaborarea de la FCSB.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să vină pe banca FCSB-ului în locul lui Elias Charalambous?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
Fanatik.ro
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
21:16
VideoJurnal Antena Sport | E foame de trofee!
20:59
EXCLUSIVElias Charalambous, întâlnire finală cu Gigi Becali. Ce se întâmplă după ce Mirel Rădoi a fost adus în locul său
20:50
AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu. Echipele de start
20:42
LIVE VIDEOBenfica – FC Porto 0-2, în clasicul Portugaliei. Ianis Stoica a jucat 65 de minute în Estrela – Gil Vicente 2-2
20:36
EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
20:20
LIVE TEXTRapid – Universitatea Craiova 1-1. Căpitanii Bancu şi Dobre au marcat
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 5 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 6 FCSB și-a aflat programul complet din play-out! Cum arată clasamentul după înjumătățirea punctelor
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”