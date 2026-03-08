Ștefan Baiaram, reacție după scandările rasiste din Rapid - Universitatea Craiova: "Ați văzut și dumneavoastră" - Antena Sport

Ștefan Baiaram a fost unul dintre jucătorii care au vorbit la flash-interviu după egalul din ultima etapă de sezon regulat dintre Rapid și Universitatea Craiova. Atacantul oltenilor a abordat diverse subiecte, printre care și cel legat de scandările rasiste ale suporterilor giuleștenilor.

Rapid și Universitatea Craiova au remizat spectaculos în derby-ul finalului de sezon regulat din Liga 1, scor 1-1. Soarta partidei din Giulești a fost decisă de golurile marcate de Nicușor Bancu și Alex Dobre.

Ștefan Baiaram, despre incidente, lupta la play-off și venirea lui Rădoi la FCSB

După meci, Ștefan Baiaram, omul care a pasat decisiv la golul marcat de alb-albaștri a discutat despre cele mai importante aspecte ale jocului, precum și subiectul serii, și anume venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. În ceea ce privește scandările rasiste care l-au vizat și care au fost condamnate și de Nicușor Bancu, fotbalistul de 23 de ani a preferat să nu discute prea mult pe seama acestei teme, însă a precizat că astfel de momente n-ar trebui să existe pe un stadion.

Cât despre mutarea care îl aduce pe Rădoi la FCSB, Baiaram a spus că nu a crezut în informația respectivă până nu aflat-o de la jurnaliștii aflați la flash-interviu.

“(n.r. despre scandările rasiste) Nu vreau să comentez, ați văzut și dumneavoastră ce s-a întâmplat. Nu își au locul aceste evenimente pe stadin și îmi pare rău pentru asta. (n.r. despre incidentul cu gazele lacrimogene) Timp de cinci minute nu am putut să respir, aveam ochii foarte roșii. Cum am spus, pe stadion nu ai de ce să faci aceste lucruri, trebuie să fim mult mai civizlitați și să te concentrezi doar pe jocul de fotbal.