Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu a fost învins din nou de rivala Milan, cu acelaşi scor ca în tur, 1-0. În urma rezultatului de pe San Siro, diferenţa dintre cele două rivale este de 7 puncte, în vârful clasamentului.
Finalul a fost unul încins, Inter cerând două penalty-uri şi având şi un gol anulat. Cristi Chivu a oferit primele reacţii după încă un derby pierdut în Serie A.
“Cred că există VAR şi cred că faza cu Ricci a fost verificată, dar nu am nimic de spus. Mă concentrez pe evoluţia noastră, trebuia să jucăm mai bine. Mă gândesc la greşelile pe care le-am făcut. Mai avem 10 meciuri şi 30 de puncte, trebuie să mergem înainte.
Trebuia să fim mai buni. Meciul tot timpul depinde de evoluţia atacanţilor. Am dus lipsa atacanţilor. E tot timpul bine pentru un jucător tânăr să joace în aceste meciuri. Am avut ceva ocazii, am schimbat şi sistemul, dar nu am putut egala”, a spus Chivu, citat de fcinternews.it.
Cu 10 etape rămase de disputate din acest sezon de Serie A, Inter e pe primul loc, cu 67 de puncte. Milan e pe 2, cu 60 de puncte, iar podiumul e completat de Napoli, cu 56 de puncte.
Haos în prelungiri la AC Milan – Inter
Pe final de meci, trupa “nerazzurro” a forțat egalarea, iar în careul lui Mike Maignan s-au întâmplat mai multe faze controversate. Prima a venit în minutul 90+2, când Pio Esposito s-a prăbușit după o contră pusă de Koni De Winter atunci când a încercat să șuteze în mingea.
Balonul s-a dus în corner, de unde a venit al doilea moment care a stârnit controverse. În minutul 90+3, Dimarco a centrat, iar mingea a ajuns în poarta lui Maignan după ce l-a lovit în spate pe Carlos Augusto.
Totuși, centralul Daniele Doveri fluierase încă de când Dimarco a lovit mingea pentru a opri jocul din cauza unor îmbrânceli în careu, protagoniștii fiind chiar Augusto și Alexis Saelemaekers. În ciuda protestelor jucătorilor lui Chivu, golul nu a fost validat.
Controversele au culminat în minutul 90+5, când Denzel Dumfries a lovit mingea cu pieptul, iar balonul l-a atins în mână pe Samuele Ricci, care nu avea brațul lipit de corp. Totuși, centralul nu a acordat lovitură de la 11 metri.
- Massimiliano Allegri nu se “îmbată cu apă rece” după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: “Inter rămâne favorită clară”
- Haos total în prelungiri la AC Milan – Inter. Echipa lui Chivu a cerut două penalty-uri și a avut un gol anulat
- Milan – Inter 1-0! Cristi Chivu mai are doar 7 puncte în faţa rivalei. Final nebun de meci
- “Inter câștigă și va fi campioana Italiei”. Un fost “nerazzurro” știe cine va fi eroul lui Chivu în derby
- Record absolut în Serie A! Ce sumă s-a strâns din bilete pentru AC Milan – Inter