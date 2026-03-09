Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu a fost învins din nou de rivala Milan, cu acelaşi scor ca în tur, 1-0. În urma rezultatului de pe San Siro, diferenţa dintre cele două rivale este de 7 puncte, în vârful clasamentului.

Finalul a fost unul încins, Inter cerând două penalty-uri şi având şi un gol anulat. Cristi Chivu a oferit primele reacţii după încă un derby pierdut în Serie A.

“Cred că există VAR şi cred că faza cu Ricci a fost verificată, dar nu am nimic de spus. Mă concentrez pe evoluţia noastră, trebuia să jucăm mai bine. Mă gândesc la greşelile pe care le-am făcut. Mai avem 10 meciuri şi 30 de puncte, trebuie să mergem înainte.

Trebuia să fim mai buni. Meciul tot timpul depinde de evoluţia atacanţilor. Am dus lipsa atacanţilor. E tot timpul bine pentru un jucător tânăr să joace în aceste meciuri. Am avut ceva ocazii, am schimbat şi sistemul, dar nu am putut egala”, a spus Chivu, citat de fcinternews.it.

Cu 10 etape rămase de disputate din acest sezon de Serie A, Inter e pe primul loc, cu 67 de puncte. Milan e pe 2, cu 60 de puncte, iar podiumul e completat de Napoli, cu 56 de puncte.