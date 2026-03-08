"Din ei doi aş alege" Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! - Antena Sport

Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir (79 de ani), un apropiat al lui Gigi Becali (67 de ani), i-a transmis patronului FCSB-ului pe cine trebuie să pună antrenor la campioană.

Una dintre cele două variante e dorită şi de Gigi Becali. Este vorba de Mirel Rădoi. E puţin probabil însă ca Rădoi să accepte oferta naşului său, în condiţiile în care Becali se implică puternic la echipă, inclusiv în alcătuirea primului 11 şi în decizia schimbărilor din timpul jocurilor. Dragomir a spus că o altă variantă ar putea fi Adrian Mutu.

Dumitru Dragomir e de părere că Becali trebuie să numească un antrenor dintre Mirel Rădoi sau Adrian Mutu

“Eu, dacă aș fi acum în locul lui Gigi Becali, l-aș aduce la FCSB pe unul dintre Mirel Rădoi sau Adrian Mutu.

Mihai Pintilii trebuie să rămână la FCSB și nu e nicio rușine dacă rămâne ca antrenor secund în stafful lui Mirel Rădoi sau Adrian Mutu”, a declarat Dumitru Dragomir pentru prosport.ro.

Gigi Becali le acceptă lui Charalambous şi Pintilii decizia de a renunţa la posturile lor de la FCSB. Patronul campioanei a transmis că se va întâlni, duminică, cu cei doi, pentru a le mulţumi pentru munca depusă de ei la club. În două sezoane cu ei pe bancă, FCSB a cucerit două titluri. Totodată, sezonul trecut FCSB a prins primăvara europeană, iar în acest sezon a prins din nou grupa Europa League, nereuşind să se califice în play-off.