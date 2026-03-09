Haos total în prelungiri la AC Milan - Inter. Echipa lui Chivu a cerut două penalty-uri și a avut un gol anulat - Antena Sport

AC Milan a învins-o pe Inter în Derby della Madonnina, însă victoria “rossonerilor” nu a fost lipsită de controverse. Prelungirile meciului de pe San Siro au fost marcate de trei momente în care jucătorii lui Cristi Chivu au considerat că au fost dezavantajați.

AC Milan s-a apropiat la șapte puncte de liderul Inter după ce s-a impus la limită în derby-ul primelor două clasate din Italia. Golul marcat de Pervis Estupinan în prima repriză a fost cel care a decis soarta partidei încheiate cu scorul de 1-0.

Cele trei faze controversate invocate de Inter

Pe final de meci, trupa “nerazzurro” a forțat egalarea, iar în careul lui Mike Maignan s-au întâmplat mai multe faze controversate. Prima a venit în minutul 90+2, când Pio Esposito s-a prăbușit după o contră pusă de Koni De Winter atunci când a încercat să șuteze în mingea.

Balonul s-a dus în corner, de unde a venit al doilea moment care a stârnit controverse. În minutul 90+3, Dimarco a centrat, iar mingea a ajuns în poarta lui Maignan după ce l-a lovit în spate pe Carlos Augusto.

Totuși, centralul Daniele Doveri fluierase încă de când Dimarco a lovit mingea pentru a opri jocul din cauza unor îmbrânceli în careu, protagoniștii fiind chiar Augusto și Alexis Saelemaekers. În ciuda protestelor jucătorilor lui Chivu, golul nu a fost validat.

Controversele au culminat în minutul 90+5, când Denzel Dumfries a lovit mingea cu pieptul, iar balonul l-a atins în mână pe Samuele Ricci, care nu avea brațul lipit de corp. Totuși, centralul nu a acordat lovitură de la 11 metri.