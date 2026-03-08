Olympiacos - PAOK 0-0. Răzvan Lucescu duce o luptă teribilă pentru titlu, în Grecia - Antena Sport

Închide meniul
Olympiacos - PAOK 0-0. Răzvan Lucescu duce o luptă teribilă pentru titlu, în Grecia

Olympiacos – PAOK 0-0. Răzvan Lucescu duce o luptă teribilă pentru titlu, în Grecia

Olympiacos – PAOK 0-0. Răzvan Lucescu duce o luptă teribilă pentru titlu, în Grecia

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 23:35

Olympiacos – PAOK 0-0. Răzvan Lucescu duce o luptă teribilă pentru titlu, în Grecia

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat în deplasare cu campioana Olympiakos Pireu, 0-0, duminică seara, în derbyul etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Greciei.

De acest egal a profitat AEK Atena, echipă la care joacă mijlocaşul român Răzvan Marin, care a urcat pe primul loc după victoria de sâmbătă cu Larissa, cu 1-0.

Olympiacos – PAOK 0-0

Andrei Ivan a marcat golul prin care Panserraikos Serres a învins-o în deplasare pe Asteras Tripoli, cu 1-0, în deplasare.

Fostul atacant al Universităţii Craiova a înscris în min. 45+2 şi a fost înlocuit în min. 78. Ivan are 3 goluri marcate în 19 partide în acest sezon.

Gazdele au jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea belarusului Evgheni Iablonski (28).

AEK e lider, cu 56 de puncte, urmată de PAOK, 54 puncte, Olympiakos, 54 puncte, Panathinaikos, 45 puncte, etc. Asteras e penultima (13), cu 16 puncte, iar Panserraikos ocupă ultimul loc (14), cu 15 puncte.

 

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 3 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 4 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 5 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 6 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului
