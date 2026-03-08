Olympiacos - PAOK 0-0. Răzvan Lucescu duce o luptă teribilă pentru titlu, în Grecia - Antena Sport

PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat în deplasare cu campioana Olympiakos Pireu, 0-0, duminică seara, în derbyul etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Greciei.
De acest egal a profitat AEK Atena, echipă la care joacă mijlocaşul român Răzvan Marin, care a urcat pe primul loc după victoria de sâmbătă cu Larissa, cu 1-0.
Olympiacos – PAOK 0-0
Andrei Ivan a marcat golul prin care Panserraikos Serres a învins-o în deplasare pe Asteras Tripoli, cu 1-0, în deplasare.
Fostul atacant al Universităţii Craiova a înscris în min. 45+2 şi a fost înlocuit în min. 78. Ivan are 3 goluri marcate în 19 partide în acest sezon.
Gazdele au jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea belarusului Evgheni Iablonski (28).
AEK e lider, cu 56 de puncte, urmată de PAOK, 54 puncte, Olympiakos, 54 puncte, Panathinaikos, 45 puncte, etc. Asteras e penultima (13), cu 16 puncte, iar Panserraikos ocupă ultimul loc (14), cu 15 puncte.
