Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor de la FCSB, după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia. Rădoi va conduce echipa până la finalul sezonului.

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia (n.r. – Charalambous și Pintilii), a zis ‘da, nașule, vin să te ajut”, dar până acum aveam antrenor.

Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB

Să facă ce vrea, are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută”, a spus Becali, citat de sport.ro.

Gigi Becali a dezvăluit că i-a scris deja lui Mirel Rădoi să-i ceară ajutor. Mirel Rădoi i-a răspuns că nu poate discuta cu el, pentru că are antrenori la echipă: “Acum că nu mai am antrenori, pot să discut cu Mirel”.

29 de meciuri în primul mandat

Mirel Rădoi se va afla la al doilea mandat la FCSB, după cel din iunie – noiembrie 2015. Atunci, în cele 29 de meciuri, el a adunat 12 victorii, 8 remize şi 9 înfrângeri.