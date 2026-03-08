Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 martie 2026, 9:21

Gigi Becali şi Mihai Stoica, într-o conferinţă de presă susţinută la Palat / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) a subliniat că nu se pune problema unei despărţiri de Mihai Stoica (60 de ani), după ce antrenorii Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au anunţat că demisionează. Mihai Stoica va rămâne în continuare preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB.

Becali e acum în căutarea unui nou staff care să pregătească echipa. El l-ar vrea pe finul lui, Mirel Rădoi, ca antrenor, dar această variantă are mici şanse de a se realiza. Rădoi este cunoscut ca un tehnician ferm în ceea ce priveşte imixtiunile patronului la echipă.

Mihai Stoica rămâne la FCSB, a anunţat Gigi Becali

“MM e prietenul meu, fratele meu și va rămâne cu mine până la moarte. Să nu speculați, de-asta specific lucrul ăsta.

Oamenii cu care am fost la război, și stăteam în celulă și MM se lupta pentru mine, n-am să uit niciodată”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

FCSB a fost învinsă fără drept de apel, acasă, cu 3-1 de U Cluj, după ce a deschis scorul, printr-un autogol al lui Stanojev (min. 10). Mendy, Lukic şi Macalou au marcat pentru echipa antrenată de Cristiano Bergodi. În urma acestui meci, Charalambous şi Pintilii au anunţat că demisionează. FCSB va începe play-out-ul cu 23 de puncte, după înjumătăţire. A încheiat sezonul regular cu 46 de puncte. Campioana ultimelor două sezoane va încerca să obţină calificarea pentru Conference League în urma barajului din play-out.

