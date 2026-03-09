Massimiliano Allegri nu se "îmbată cu apă rece" după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: "Inter rămâne favorită clară" - Antena Sport

Închide meniul
Massimiliano Allegri nu se "îmbată cu apă rece" după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: "Inter rămâne favorită clară"

Home | Fotbal | Serie A | Massimiliano Allegri nu se “îmbată cu apă rece” după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: “Inter rămâne favorită clară”

Massimiliano Allegri nu se “îmbată cu apă rece” după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: “Inter rămâne favorită clară”

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 0:37

Massimiliano Allegri nu se îmbată cu apă rece după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: Inter rămâne favorită clară

Massimiliano Allegri și Cristi Chivu, în AC Milan - Inter / Profimedia

Massimiliano Allegri a avut un discurs extrem de echilibrat după ce AC Milan s-a impus în Derby della Madonnina și s-a apropiat la șapte puncte de liderul Inter. Experimentatul tehnician italian este de părere că formația lui Cristi Chivu rămâne în continuare favorită chiar dacă a fost învinsă în tur și în retur de “rossoneri”.

AC Milan a câștigat la limită derby-ul primelor două clasate din Italia contra Interului lui Cristi Chivu, scor 1-0. Golul marcat de Pervis Estupinan în prima repriză a fost cel care a decis soarta partidei care a avut un final extrem de haotic și controversat.

Declarația lui “Max” Allegri după AC Milan – Inter 1-1

După ce și-a condus echipa spre a doua victorie din acest sezon contra Interului, Allegri a fost înștiințat de jurnaliști că din sezonul 2010/11 nu s-a mai întâmplat ca “diavolii roșii” să câștige atât în tur, cât și în retur contra rivalei din oraș. Întrebat dacă își aduce aminte cum s-a încheiat acel campionat, antrenorul de 58 de ani a spus:

Am câștigat titlul în acel sezon, dar acum Inter are un avans de șapte puncte, ceea ce e mult. Puteam fi mai concentrați în ultimii 30 de metri, dar putem fi fericiți. Am ajuns la 60 de puncte, le-am ținut pe Como și Juve în spate“, a spus Allegri, potrivit tuttomercatoweb.com.

Ulterior, tehnicianul cu șase Scudetto-uri în palmares a spus că acum vine momentul în care se joacă titlul, deși e conștient că Inter rămâne favorită la ridicarea trofeului suprem din Italia.

Am muncit timp de șase luni ca să ajungem în cea mai bună formă în martie: acum se decide sezonul. Inter rămâne favorita clară la câștigarea campionatului“.

În urma derby-ului, echipa lui Cristi Chivu mai are doar 7 puncte avantaj în faţa “diavolilor”, în fruntea clasamentului din Serie A.

