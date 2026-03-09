Massimiliano Allegri nu se "îmbată cu apă rece" după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: "Inter rămâne favorită clară" - Antena Sport

Massimiliano Allegri a avut un discurs extrem de echilibrat după ce AC Milan s-a impus în Derby della Madonnina și s-a apropiat la șapte puncte de liderul Inter. Experimentatul tehnician italian este de părere că formația lui Cristi Chivu rămâne în continuare favorită chiar dacă a fost învinsă în tur și în retur de “rossoneri”.
AC Milan a câștigat la limită derby-ul primelor două clasate din Italia contra Interului lui Cristi Chivu, scor 1-0. Golul marcat de Pervis Estupinan în prima repriză a fost cel care a decis soarta partidei care a avut un final extrem de haotic și controversat.
Declarația lui “Max” Allegri după AC Milan – Inter 1-1
După ce și-a condus echipa spre a doua victorie din acest sezon contra Interului, Allegri a fost înștiințat de jurnaliști că din sezonul 2010/11 nu s-a mai întâmplat ca “diavolii roșii” să câștige atât în tur, cât și în retur contra rivalei din oraș. Întrebat dacă își aduce aminte cum s-a încheiat acel campionat, antrenorul de 58 de ani a spus:
“Am câștigat titlul în acel sezon, dar acum Inter are un avans de șapte puncte, ceea ce e mult. Puteam fi mai concentrați în ultimii 30 de metri, dar putem fi fericiți. Am ajuns la 60 de puncte, le-am ținut pe Como și Juve în spate“, a spus Allegri, potrivit tuttomercatoweb.com.
2 – AC Milan have won both of their seasonal matches against Inter in Serie A for the first time since 2010/11 campaign, also under Massimiliano Allegri. Blueprint.#MilanInter #SerieA pic.twitter.com/4MSkcFs3MS
— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 8, 2026
Ulterior, tehnicianul cu șase Scudetto-uri în palmares a spus că acum vine momentul în care se joacă titlul, deși e conștient că Inter rămâne favorită la ridicarea trofeului suprem din Italia.
“Am muncit timp de șase luni ca să ajungem în cea mai bună formă în martie: acum se decide sezonul. Inter rămâne favorita clară la câștigarea campionatului“.
În urma derby-ului, echipa lui Cristi Chivu mai are doar 7 puncte avantaj în faţa “diavolilor”, în fruntea clasamentului din Serie A.
- Haos total în prelungiri la AC Milan – Inter. Echipa lui Chivu a cerut două penalty-uri și a avut un gol anulat
- Milan – Inter 1-0! Cristi Chivu mai are doar 7 puncte în faţa rivalei. Final nebun de meci
- “Inter câștigă și va fi campioana Italiei”. Un fost “nerazzurro” știe cine va fi eroul lui Chivu în derby
- Record absolut în Serie A! Ce sumă s-a strâns din bilete pentru AC Milan – Inter
- Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității”