Massimiliano Allegri nu se "îmbată cu apă rece" după ce l-a bătut pe Cristi Chivu: "Inter rămâne favorită clară" - Antena Sport

Massimiliano Allegri a avut un discurs extrem de echilibrat după ce AC Milan s-a impus în Derby della Madonnina și s-a apropiat la șapte puncte de liderul Inter. Experimentatul tehnician italian este de părere că formația lui Cristi Chivu rămâne în continuare favorită chiar dacă a fost învinsă în tur și în retur de “rossoneri”.

AC Milan a câștigat la limită derby-ul primelor două clasate din Italia contra Interului lui Cristi Chivu, scor 1-0. Golul marcat de Pervis Estupinan în prima repriză a fost cel care a decis soarta partidei care a avut un final extrem de haotic și controversat.

Declarația lui “Max” Allegri după AC Milan – Inter 1-1

După ce și-a condus echipa spre a doua victorie din acest sezon contra Interului, Allegri a fost înștiințat de jurnaliști că din sezonul 2010/11 nu s-a mai întâmplat ca “diavolii roșii” să câștige atât în tur, cât și în retur contra rivalei din oraș. Întrebat dacă își aduce aminte cum s-a încheiat acel campionat, antrenorul de 58 de ani a spus:

“Am câștigat titlul în acel sezon, dar acum Inter are un avans de șapte puncte, ceea ce e mult. Puteam fi mai concentrați în ultimii 30 de metri, dar putem fi fericiți. Am ajuns la 60 de puncte, le-am ținut pe Como și Juve în spate“, a spus Allegri, potrivit tuttomercatoweb.com.

