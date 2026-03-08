AC Milan - Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina” - Antena Sport

AC Milan – Inter este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Serie A, partida fiind transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații sunt despărțite în prezent de zece puncte.
Cristi Chivu vrea revanșa după ce a pierdut meciul din tur, iar o victorie în duelul programat de la ora 21:45 ar fi echivalentă cu un pas uriaș către cucerirea titlului în primul sezon la Inter.
AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45)
Sâmbătă de la ora 21:45 este programat un nou episod din ”Derby della Madonnina”, iar Cristi Chivu vrea ca echipa sa să dea totul pentru o victorie în fața marii rivale.
Meciul dintre AC Milan și Inter aduce și un record absolut în istoria fotbalului italian. Nu mai puțin de 8,7 milioane de euro este suma strânsă de organizatori din bilete, ceva unic în Serie A.
Inter are în acest moment un avans de zece puncte față de ocupanta locului al doilea, iar un succes în derby ar însemna și un pas mare către titlul de campioană în Serie A.
Echipele probabile la AC Milan – Inter:
- AC Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan – Pulisic, Leao. Antrenor: Massimiliano Allegri
- Inter: Sommer – Bastoni, Akanji, Bisseck – Dimarco, Calhanoglu, Barella, Zielinski, Luis Henrique – Bonny, Esposito. Antrenor: Cristian Chivu
Ce a declarat Cristi Chivu, înainte de AC Milan – Inter
„Este un derby și există ambiții mari. Trebuie să păstrăm ceea ce am făcut până acum. Nu ne putem schimba identitatea și principiile pe care le-am susținut încă de la începutul sezonului. Va trebui să înțelegem momentele meciului. Calhanoglu este destul de bine. După meciul cu Como ne-am antrenat bine. Astăzi Thuram nu s-a pregătit, a făcut febră, dar sperăm ca mâine să fie la dispoziția echipei. Calha își recapătă ritmul și este disponibil.
De la începutul anului suntem pregătiți mental și am crescut mult. Nu subestimăm pe nimeni, dar nici nu supraevaluăm adversarii. Nu trebuie să pierdem simțul realității într-un astfel de meci. Milan a pierdut doar două meciuri și are jucători de mare valoare la nivel individual.
Totuși, noi trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră și să înțelegem ce înseamnă să joci un derby. Nu mă uit la statisticile din ultimii doi ani. Ceea ce contează este creșterea noastră. Am reușit lucruri importante și am știut să reacționăm după înfrângeri și momente dificile. Această echipă are o forță mentală care îi permite să abordeze fiecare meci în același mod”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Tuttomercatoweb.
- Record absolut în Serie A! Ce sumă s-a strâns din bilete pentru AC Milan – Inter
- Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității”
- „M-a surprins”. Legenda lui Inter a remarcat un detaliu la Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan
- “Poate e «ultimul tren» pentru titlu”. AC Milan, pusă sub presiune înainte de derby-ul cu Interul lui Chivu
- Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: “Oricine l-a ales știa”