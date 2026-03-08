Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AC Milan - Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina” - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina”

AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina”

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 10:26

Comentarii
AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina”

AC Milan - Inter / Colaj Antena Sport

AC Milan – Inter este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Serie A, partida fiind transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații sunt despărțite în prezent de zece puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu vrea revanșa după ce a pierdut meciul din tur, iar o victorie în duelul programat de la ora 21:45 ar fi echivalentă cu un pas uriaș către cucerirea titlului în primul sezon la Inter.

AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45)

Sâmbătă de la ora 21:45 este programat un nou episod din ”Derby della Madonnina”, iar Cristi Chivu vrea ca echipa sa să dea totul pentru o victorie în fața marii  rivale.

Meciul dintre AC Milan și Inter aduce și un record absolut în istoria fotbalului italian. Nu mai puțin de 8,7 milioane de euro este suma strânsă de organizatori din bilete, ceva unic în Serie A.

Inter are în acest moment un avans de zece puncte față de ocupanta locului al doilea, iar un succes în derby ar însemna și un pas mare către titlul de campioană în Serie A.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile la AC Milan – Inter:

  • AC Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan – Pulisic, Leao. Antrenor: Massimiliano Allegri
  • Inter: Sommer – Bastoni, Akanji, Bisseck – Dimarco, Calhanoglu, Barella, Zielinski, Luis Henrique – Bonny, Esposito. Antrenor: Cristian Chivu

Ce a declarat Cristi Chivu, înainte de AC Milan – Inter

„Este un derby și există ambiții mari. Trebuie să păstrăm ceea ce am făcut până acum. Nu ne putem schimba identitatea și principiile pe care le-am susținut încă de la începutul sezonului. Va trebui să înțelegem momentele meciului. Calhanoglu este destul de bine. După meciul cu Como ne-am antrenat bine. Astăzi Thuram nu s-a pregătit, a făcut febră, dar sperăm ca mâine să fie la dispoziția echipei. Calha își recapătă ritmul și este disponibil.

De la începutul anului suntem pregătiți mental și am crescut mult. Nu subestimăm pe nimeni, dar nici nu supraevaluăm adversarii. Nu trebuie să pierdem simțul realității într-un astfel de meci. Milan a pierdut doar două meciuri și are jucători de mare valoare la nivel individual.

Totuși, noi trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră și să înțelegem ce înseamnă să joci un derby. Nu mă uit la statisticile din ultimii doi ani. Ceea ce contează este creșterea noastră. Am reușit lucruri importante și am știut să reacționăm după înfrângeri și momente dificile. Această echipă are o forță mentală care îi permite să abordeze fiecare meci în același mod”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Tuttomercatoweb.

Industria care îi atrage pe tineri cu salarii de peste 12.000 de lei. "Vreau să lucrez la SRI sau la ONU"Industria care îi atrage pe tineri cu salarii de peste 12.000 de lei. "Vreau să lucrez la SRI sau la ONU"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
Observator
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic. Au ajuns de râsul lumii
Fanatik.ro
Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic. Au ajuns de râsul lumii
10:10
Louis Munteanu, duel stelar cu Lionel Messi! Ce notă a primit atacantul român, după 29 de minute cu Inter Miami
9:52
Anunțul momentului, după plecarea lui Charalambous de la FCSB: „Va purta o discuție pentru preluarea unei echipe mari”
9:39
Florin Tănase, conflict cu Peluza Nord? Ce s-a întâmplat la finalul partidei cu U Cluj
9:21
Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat!
9:18
Adrian Mutu nu s-a ferit de cuvinte, după FCSB – U Cluj 1-3: „Cel mai slab sezon din era Gigi Becali”
8:51
FotoPeste 10.500 de fani la meciurile din liga a patra! Fosta sfert-finalistă de UCL e susținută de fani „și în iad”
Vezi toate știrile
1 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 2 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 3 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 4 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat 5 Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic” 6 Sorana Cîrstea, calificare „en-fanfare” în turul trei la Indian Wells! Victorie contra numărului 20 mondial
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”