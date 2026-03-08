AC Milan - Inter LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu poate face un pas uriaș către titlu, cu o victorie în ”Derby della Madonnina” - Antena Sport

AC Milan – Inter este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Serie A, partida fiind transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații sunt despărțite în prezent de zece puncte.

Cristi Chivu vrea revanșa după ce a pierdut meciul din tur, iar o victorie în duelul programat de la ora 21:45 ar fi echivalentă cu un pas uriaș către cucerirea titlului în primul sezon la Inter.

AC Milan – Inter LIVE TEXT (21:45)

Sâmbătă de la ora 21:45 este programat un nou episod din ”Derby della Madonnina”, iar Cristi Chivu vrea ca echipa sa să dea totul pentru o victorie în fața marii rivale.

Meciul dintre AC Milan și Inter aduce și un record absolut în istoria fotbalului italian. Nu mai puțin de 8,7 milioane de euro este suma strânsă de organizatori din bilete, ceva unic în Serie A.

Inter are în acest moment un avans de zece puncte față de ocupanta locului al doilea, iar un succes în derby ar însemna și un pas mare către titlul de campioană în Serie A.