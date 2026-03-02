Programul Marelui Premiu al Australiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (06:00) - Antena Sport

Sesiunea de calificări de sâmbătă, de la ora 07:00, va fi în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY . Toate cele trei sesiuni de antrenamente vor fi live în AntenaPLAY.

Programul Marelui Premiu al Australiei | Noul sezon din Formula 1 debutează în acest week-end. Cursa de pe Circuitul Albert Park va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Cursa – ora 06:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Noul sezon de Formula 1 aduce mai multe noutăţi, totul intrând într-o nouă eră din punct de vedere al inovaţiilor şi noilor reguli aplicate monoposturilor. În privinţa echipelor, din acest an vor fi 11 pe grilă, Cadillac avându-i pe Sergio Perez şi pe Valtteri Bottas.

În testele din Bahrain, Ferrari şi Mercedes au impresionat. Scuderia a înregistrat timpi foarte buni la Sakhir, fiind speranţe uriaşe pentru sezonul care stă să înceapă.

Nici McLaren, campioana mondială din ultimii doi ani, nu s-a lăsat mai prejos. Lando Norris, campionul mondial, şi coechipierul Oscar Piastri au înregistrat şi ei timpi buni la Bahrain.