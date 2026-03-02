Programul Marelui Premiu al Australiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (06:00) - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 11:53

Startul unei curse din Formula 1/ Profimedia

Programul Marelui Premiu al Australiei | Noul sezon din Formula 1 debutează în acest week-end. Cursa de pe Circuitul Albert Park va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Sesiunea de calificări de sâmbătă, de la ora 07:00, va fi în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY. Toate cele trei sesiuni de antrenamente vor fi live în AntenaPLAY.

Programul Marelui Premiu al Australiei

Vineri:

  • Antrenament 1 – ora 03:30 (AntenaPLAY)
  • Antrenament 2 – ora 07:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Antrenament 3 – ora 03:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări – ora 07:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică:

  • Cursa – ora 06:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Noul sezon de Formula 1 aduce mai multe noutăţi, totul intrând într-o nouă eră din punct de vedere al inovaţiilor şi noilor reguli aplicate monoposturilor. În privinţa echipelor, din acest an vor fi 11 pe grilă, Cadillac avându-i pe Sergio Perez şi pe Valtteri Bottas.

În testele din Bahrain, Ferrari şi Mercedes au impresionat. Scuderia a înregistrat timpi foarte buni la Sakhir, fiind speranţe uriaşe pentru sezonul care stă să înceapă.

Nici McLaren, campioana mondială din ultimii doi ani, nu s-a lăsat mai prejos. Lando Norris, campionul mondial, şi coechipierul Oscar Piastri au înregistrat şi ei timpi buni la Bahrain.

Piloţii din noul sezon de Formula 1:

  • Alpine-Mercedes: Pierre Gasly (Franţa), Franco Colapinto (Argentina).
  • Aston Martin Aramco-Honda: Fernando Alonso (Spania), Lance Stroll (Canada).
  • Atlassian Williams-Mercedes: Alexander Albon (Thailanda), Carlos Sainz Jr. (Spania).
  • Audi: Gabriel Bortoleto (Brazilia), Nico Hulkenberg (Germania).
  • Cadillac-Ferrari: Sergio Perez (Mexic), Valtteri Bottas (Finlanda).
  • Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Marea Britanie).
  • Haas-Ferrari: Esteban Ocon (Franţa), Oliver Bearman (Marea Britanie).
  • McLaren-Mercedes: Lando Norris (Marea Britanie), Oscar Piastri (Australia).
  • Mercedes: Kimi Antonelli (Italia), George Russell (Marea Britanie).
  • Racing Bulls-Red Bull Ford: Liam Lawson (Noua Zeelandă), Arvid Lindblad (Marea Britanie).
  • Red Bull Racing-Red Bull Ford: Max Verstappen (Olanda), Isack Hadjar (Franţa).

Programul curselor din Formula 2 şi Formula 3

În primul week-end de cursă din 2026, vor avea loc şi primele etape din Formula 2, respectiv Formula 3. Ambele promit spectatol total pe circuitul Albert Park.

Programul etapei din Formula 2 din Australia:

Vineri:

  • Antrenament – ora 01:00 (AntenaPLAY)
  • Calificări – ora 05:55 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Cursa de sprint – ora 05:10 (AntenaPLAY)

Duminică:

  • Cursa – ora 02:25 (AntenaPLAY)

Programul etapei de Formula 3 din Australia:

Joi:

  • Antrenament – ora 23:50 (AntenaPLAY)

Vineri:

  • Calificări – ora 05:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Cursa de sprint – ora 02:15 (AntenaPLAY)
  • Cursa – ora 23:50 (AntenaPLAY)
