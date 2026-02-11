Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea - Antena Sport

Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: „Suntem îngrijorați”

Veste bună pentru Cristi Chivu. Un titular al lui Inter a revenit la antrenamente, înaintea derby-ului cu Juventus

LIVE SCORE U Cluj – Oțelul se joacă ACUM. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României

FCSB a dominat Gala Premiilor AFAN! Care au fost superlativele sezonului 2024/2025

Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva”