Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea
Video

Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea

Implicat în scandalul monstru de la derby-ul Clujui, Cordea a fost primul care a apărut în fața Comisie. Bergodi n-a ajuns. A fost ținut acasă de meciul de Cupă.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea

Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea

Jurnal Antena Sport | Judecata de apoi pentru Cordea
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 februarie
Victor Wembanyama, prestație de excepție! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles…

Victor Wembanyama, prestație de excepție! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles…

Victor Wembanyama, prestație de excepție! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles…
Jurnal Antena Sport | Derby-ul și scandalul

Jurnal Antena Sport | Derby-ul și scandalul

Jurnal Antena Sport | Derby-ul și scandalul
Jurnal Antena Sport | România a ales: Hagi, urmașul lui Lucescu la națională

Jurnal Antena Sport | România a ales: Hagi, urmașul lui Lucescu la națională

Jurnal Antena Sport | România a ales: Hagi, urmașul lui Lucescu la națională
20:16
Filipe Coelho, sincer înaintea disputei cu FCSB din Cupă: „Suntem îngrijorați”
20:08
Veste bună pentru Cristi Chivu. Un titular al lui Inter a revenit la antrenamente, înaintea derby-ului cu Juventus
20:00
LIVE SCOREU Cluj – Oțelul se joacă ACUM. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României
19:42
FCSB a dominat Gala Premiilor AFAN! Care au fost superlativele sezonului 2024/2025
19:25
Victor Pițurcă cere suspendări drastice, după scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea: „Nu e posibil așa ceva”
19:12
VIDEOLando Norris și Max Verstappen, cei mai rapizi în prima zi de teste de la Bahrain
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 4 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 5 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 6 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi”