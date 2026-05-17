Kim Rasmussen a vorbit despre şansele lui CSM Bucureşti în Final Four: "Asta am învăţat în România"
Alex Masgras Publicat: 17 mai 2026, 13:43

Kim Rasmussen, antrenorul care a cucerit Liga Campionilor la handbal feminin cu CSM Bucureşti în 2016, a prefaţat ediţia din acest an a Final Four-ului, acolo unde se află şi formaţia din capitala României. În semifinale, CSM Bucureşti o va întâlni pe Metz, în timp ce cealaltă semifinală de la Budapesta se va decide între Gyor şi Brest. Semifinalele vor avea loc pe 6 iunie.

Kim Rasmussen, fost antrenor la CSM Bucureşti, dar şi la Rapid, a vorbit despre şansele pe care le are echipa antrenată de Bojana Popovici. Danezul a vorbit despre aşteptările foarte mari care sunt în România, dar şi despre lucrurile bune făcute de Bojana Popovici la echipă, care nu s-au văzut însă şi pe plan intern.

Kim Rasmussen, înainte de Final Four: “Toate echipele au calitatea de a câştiga”

“(n.r. Cum vezi acest Final Four?) Asta fac oamenii, se aşteaptă la prea mult. Se aşteaptă să câştige, de ce nu? Aşteptările sunt cea mai mare problemă, mai ales în România. Ai un succes şi lumea să aşteaptă apoi să câştigi tot. Cu siguranţă Gyor este favorita, joacă acasă, vor avea jumătate de arenă cu tricouri verzi. E un avantaj. Au şi stabilitate, calitate, pe care le arată de câteva sezoane. Dar toate aceste echipe prezente în Final 4 au calitatea de a câştiga.

Putem să spunem că nimeni nu crede în Metz pentru că, până acum, în fiecare Final 4, au eşuat. Poate că, la un moment dat, vor face pasul următor. Au calitatea necesară, dar ceva le blochează când ajung în Ungaria, în Final Four.

Bojana Popovic a venit cu energie. Din păcate, CSM nu a câştigat niciun trofeu sezonul acesta. Cupa României a fost pierdută, iar campionatul pare pierdut. Liga Campionilor este ultima şansă. Ce am învăţat în România este că rezultatele sunt singurele care contează. Poţi face o mulţime de schimbări, dar dacă nu ai rezultate, nu ai succes, mai ales în România”, a declarat Kim Rasmussen, în exclusivitate pentru Antena Sport.

De asemenea, Kim Rasmussen a vorbit şi despre faptul că favorită în Final 4 este Gyor, dar şi despre toate lucrurile pozitive făcute de formaţia din Ungaria.

“Echipa are energie, au găsit un echilibru. Poate că anumite jucătoare au făcut pasul în faţă, dar au primit şi multă susţinere din partea Bojanei şi şi-au ridicat nivelul. Ceva s-a întâmplat, cu siguranţă, dar trofeele sunt singurele care contează. Am simţit asta pe pielea mea. Este singurul lucru care contează. Eu o să o susţin mereu pe CSM, va fi mereu aproape de mine, fanii la fel.

(n.r. este CSM outsider în Final 4?) Toată lumea este outsider, în afară de Gyor. Ideea e că pe Gyor nu o deranjează să fie principala favorită. Nu sunt cu nasul pe sus, muncesc, sunt disciplinate, e un sistem clar, toată lumea are un rol. Din acest motiv sunt în mod constant acolo. Metz este la fel, dar au un virus când ajung la Budapesta. Celelalte echipe au prea mult suişuri şi coborâşuri pentru a fi numite favorite, dar au calitate şi orice este posibil”, a mai spus antrenorul danez.

