Oana Manea, convinsă că CSM Bucureşti va avea un Final Four de vis: “Pot trece peste orice”

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 12:56

Oana Manea, pe vremea când evolua la CSM Bucureşti/ Sport Pictures

Oana Manea (41 de ani) a oferit declaraţii înainte ca CSM Bucureşti să evolueze în Final Four-ul Champions League. “Tigroaicele” se vor duela cu Metz în semifinale, turneul de la Budapesta urmând să se dispute în week-end-ul 6-7 iunie.

Oana Manea s-a declarat convinsă că CSM Bucureşti poate scrie din nou istorie în capitala Ungariei, la 10 ani de la cucerirea marelui trofeu. Fostul pivot se afla şi ea în echipa “tricolorelor”, care s-a impus la loviturile de 7 metri în finala cu Gyor, din 2016.

Oana Manea a declarat că în cazul în care elevele Bojanei Popovic vor arăta acelaşi nivel de joc ca în duelurile din sferturi cu Esbjerg, vor fi greu de învins la Budapesta. Fostul pivot a transmis că “tigroaicele” şi-au dorit enorm să ajungă în “careul de aşi” din Champions League, dat fiind faptul că nu au câştigat niciun trofeu pe plan intern, în acest sezon.

“(N.r. Ar fi momentul perfect ca CSM să câştige din nou trofeul, la 10 ani de la primul) Îmi doresc foarte mult pentru fete, pentru club. Mă gândesc că poate binele vine din altă parte, dacă nu au câştigat campionatul şi nici Cupa, poate asta e şansa lor să câştige Champions League. Nu vreau să dau un pronostic, poate e o superstiţie.

O să fie altceva, niciun meci nu seamănă cu celălalt. Ţine doar de ele şi de dorinţa lor, şi-au dorit foarte mult să ajungă în Final Four, sunt jucătoare care…de exemplu Omoregie, e de atâţia ani şi nu a reuşit să se califice. Îşi doresc foarte mult, dar totul ţine de ele, o să fie un meci foarte greu. Dacă vor fi la fel de motivate cum au fost la meciul cu Esbjerg, cred că pot învinge, pot trece peste orice“, a declarat Oana Manea, pentru AntenaSport.

