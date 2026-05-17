Marea Britanie – SUA 1-5. Prima victorie a americanilor la Mondialul de hochei. Alte două partide tari încep la 17:20

1/3 Min. 13:55: Marea Britanie – SUA 0-1. Paul Cotter a deschis scorul pentru americani.

Update: A început meciul.

În istoria Campionatelor Mondiale de hochei, SUA şi Marea Britanie s-au mai întâlnit de două ori, în 2019 şi 2022. În ambele partide s-au impus americanii, cu 6-3, respectiv 3-0.

De la ora 17:20 va avea loc reeditarea finalei mici a turneului din 2025, dintre Danemarca şi Suedia. În urmă cu un an, suedezii au câştigat cu 6-2 bătălia pentru locul 3, în timp ce danezii s-au mulţumit cu locul 4, cea mai bună clasare din istoria naţionalei la un Campionat Mondial.

Danemarca şi Cehia nu au avut parte de debuturi cu dreptul la ediţia din acest an. Suedezii au fost învinşi de Canada, scor 3-5, în prima zi, în timp ce Danemarca a pierdut duelul cu Cehia, scor 1-4.

Tot de la ora 17:20 va avea loc duelul dintre Austria şi Ungaria, din Grupa A de la Campionatul Mondial. Austria a câştigat meciul de debut, contra Marii Britanii, scor 5-2, în timp ce Ungaria, care are în lot 3 jucători de la campioana României, Gheorgheni, a pierdut, scor 1-4, duelul cu Finlanda.

Programul meciurilor de duminică, 17 mai, transmise în AntenaPLAY, de la Campionatul Mondial de hochei