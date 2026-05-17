Marea Britanie – SUA 1-5. Prima victorie a americanilor la Mondialul de hochei. Alte două partide tari încep la 17:20

Statele Unite ale Americii au câştigat primul meci la ediţia din 2026 a Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă în faţa Marii Britanii. Campioana en-titre s-a impus cu 5-1, la capătul unui meci în care a avut probleme în prima jumătate a partidei.
Nu este singurul meci al zilei transmis LIVE în AntenaPLAY duminică. Alte două partide vor începe la ora 17:20: Austria – Ungaria şi Danemarca – Suedia.
3/3 Min. 16:11: Marea Britanie – SUA 1-5. Isaac Howard a stabilit scorul final al primei victorii obţinute de Statele Unite în Elveţia.
3/3 Min. 04:04: Marea Britanie – SUA 1-4. Declan Carlile a înscris după doar 15 secunde şi a dus scorul la 4-1 pentru americani.
3/3 Min. 02:49: Marea Britanie – SUA 1-3. Mathieu Olivier a majorat diferenţa pentru campioana mondială en-titre.
2/3 Min. 17:01: Marea Britanie – SUA 1-2. Americanii revin în avantaj după golul înscris de Isaac Howard.
2/3 Min. 08:39: Marea Britanie – SUA 1-1! Surpriză în Elveţia. Britanicii au restabilit egalitatea prin Nathanael Halbert, care a înscris cu un şut imparabil. 1-1 la jumătatea meciului cu campioana mondială.
1/3 Min. 13:55: Marea Britanie – SUA 0-1. Paul Cotter a deschis scorul pentru americani.
Update: A început meciul.
În istoria Campionatelor Mondiale de hochei, SUA şi Marea Britanie s-au mai întâlnit de două ori, în 2019 şi 2022. În ambele partide s-au impus americanii, cu 6-3, respectiv 3-0.
De la ora 17:20 va avea loc reeditarea finalei mici a turneului din 2025, dintre Danemarca şi Suedia. În urmă cu un an, suedezii au câştigat cu 6-2 bătălia pentru locul 3, în timp ce danezii s-au mulţumit cu locul 4, cea mai bună clasare din istoria naţionalei la un Campionat Mondial.
Danemarca şi Cehia nu au avut parte de debuturi cu dreptul la ediţia din acest an. Suedezii au fost învinşi de Canada, scor 3-5, în prima zi, în timp ce Danemarca a pierdut duelul cu Cehia, scor 1-4.
Tot de la ora 17:20 va avea loc duelul dintre Austria şi Ungaria, din Grupa A de la Campionatul Mondial. Austria a câştigat meciul de debut, contra Marii Britanii, scor 5-2, în timp ce Ungaria, care are în lot 3 jucători de la campioana României, Gheorgheni, a pierdut, scor 1-4, duelul cu Finlanda.
