Viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo, sub semnul întrebării. Ce a spus Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii despre viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au calificat la barajul de Conference League, după 0-0 cu CFR Cluj. Clujenii şi-au asigurat locul trei şi prezenţa directă în preliminariile cupelor europene.

După meciul disputat pe arena Arcul de Triumf, în etapa a noua a play-off-ului, Andrei Nicolescu a fost întrebat despre ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic din sezonul viitor, la Dinamo.

Andrei Nicolescu, anunţ despre viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Zeljko Kopic mai are doi ani de contract cu Dinamo. Preşedintele “câinilor” a transmis că în cazul în care antrenorul croat va primi o ofertă tentantă, o va accepta.

Nicolescu a subliniat, totodată, că Dinamo se bazează în continuare pe Kopic. Antrenorul este concentrat pe barajul pe care echipa îl va disputa, cu FCSB sau Botoşani, peste două săptămâni.

“Kopic mai are contract doi ani. Am mai spus-o. Dacă va veni o ofertă care să-i convină foarte mult și va fi o chestiune de bani, vom înțelege. Toți ne concentrăm pe acest final”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.