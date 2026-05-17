Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 12:35

Viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo, sub semnul întrebării. Ce a spus Andrei Nicolescu

Zeljko Kopic, la Dinamo/ Sport Pictures

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii despre viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au calificat la barajul de Conference League, după 0-0 cu CFR Cluj. Clujenii şi-au asigurat locul trei şi prezenţa directă în preliminariile cupelor europene.

După meciul disputat pe arena Arcul de Triumf, în etapa a noua a play-off-ului, Andrei Nicolescu a fost întrebat despre ce se va întâmpla cu Zeljko Kopic din sezonul viitor, la Dinamo.

Andrei Nicolescu, anunţ despre viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Zeljko Kopic mai are doi ani de contract cu Dinamo. Preşedintele “câinilor” a transmis că în cazul în care antrenorul croat va primi o ofertă tentantă, o va accepta.

Nicolescu a subliniat, totodată, că Dinamo se bazează în continuare pe Kopic. Antrenorul este concentrat pe barajul pe care echipa îl va disputa, cu FCSB sau Botoşani, peste două săptămâni.

“Kopic mai are contract doi ani. Am mai spus-o. Dacă va veni o ofertă care să-i convină foarte mult și va fi o chestiune de bani, vom înțelege. Toți ne concentrăm pe acest final”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo la finalul lui 2023, reuşind să califice echipa în play-off două sezoane la rând. Antrenorul croat a bifat peste 100 de meciuri pe banca alb-roşilor.

În ultima etapă de play-off, Dinamo se va deplasa în Ardeal, pentru duelul cu U Cluj. Partida va fi una fără miză pentru “câini”, care vor încheia pe locul patru sezonul. Meciul ar putea fi unul extrem de important pentru clujeni, în cazul în care nu vor pierde în această rundă cu Universitatea Craiova, în duelul de titlu din Liga 1.

