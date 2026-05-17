“Mi-e frică de un singur lucru”. Reacţie categorică despre posibila plecarea a lui Dan Şucu de la Rapid

Robert Niţă a avut un discurs dur şi a vorbit despre o eventuală plecare a lui Dan Şucu de la Rapid. Fostul jucător a transmis că acţionarul majoritar al giuleştenilor şi-ar putea pierde entuziasmul, după ce echipa a avut un nou play-off dezastruos.
Rapid a ratat din nou prezenţa în cupele europene, înregistrând o singură victorie în play-off, 3-2 cu Dinamo, în prima etapă. Giuleştenii vor rămâne şi fără antrenor din vară, Costel Gâlcă anunţându-şi plecarea.
Robert Niţă, reacţie categorică despre posibila plecarea a lui Dan Şucu de la Rapid
Robert Niţă a fost întrebat despre scenariul în care Dan Şucu ar putea să se retragă de la Rapid. Fostul jucător, un apropiat al acţionarului principal din Giuleşti, a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia, despre care susţine că e singura persoană din club care-şi respectă promisiunile.
Totuşi, Niţă este de părere că Şucu, pentru moment, nu ia în calcul retragerea de la Rapid. Acesta a transmis că acţionarul clubului de sub Grant a investit sume uriaşe la echipă, iar rezultatele nu au apărut încă.
“E un moment dificil pentru Rapid, probabil și pentru banca tehnică. Mi-e frică de un singur lucru în momentul de față, de pierderea unui anumit entuziasm. Și când mă refer la entuziasm, mă gândesc la patronul echipei (n.r. Dan Șucu) care intră în fenomenul ăsta cu un entuziasm la cote înalte, uriaș, care asigură toate condițiile și pe care ușor-ușor l-ar putea pierde.
Aici iau tot pachetul, nu mă refer doar la performanțele echipei, mă refer și la ceea ce se întâmplă la adresa domniei sale și a familiei în mass-media, la atacurile care sunt, la faptul că în momentul de față, din păcate, la Rapid este singurul care își respectă promisiunile și contractul, contractele semnate. Și angajamentul. Este om care a reușit în business și cred că este un om care nu va plăti la infinit mediocritatea. Pentru că a reușit în alte domenii și a făcut performanță. Cred că pierderea asta a entuziasmului poate duce la lucruri rele pentru Rapid și poate întoarce Rapidul cu mulți zeci de ani în urmă. Lipsa asta de asumare care cu siguranță îl deranjează și îl poate face să-și piardă din entuziasm unde toată lumea este de vină mai puțin actorii principali.
(n.r. Ce înseamnă această pierdere a entuziasmului? La un moment dat, s-ar putea Șucu chiar retrage sau să se gândească la retragere?) Nu știu dacă s-ar putea gândi la retragere. Sunt zeci de milioane de euro pe care le bagi an de an. Construiești baze. E un om care business îl face la nivel de top. Păi de ce să plătească milioane și milioane cu entuziasm și cu încredere an de an ca să ce? Care-i care-i bucuria? Care-i mândria? Ok, entuziasmul, dar ăsta are și el o limită. Îl respecți la virgulă, la virgulă respecți. An de an plătești, investești, aduci jucători. Păi ajungi în momentul de față să râdă lumea că tu plătești mult și că ești corect și că oferi, că ai bază nouă de câteva milioane. Cât entuziasm să ai? (…) Păi cât să mai ducă și entuziasmul ăsta? Repet, pe milioane de euro. An de an, milioane de euro”, a declarat Robert Niţă, conform fanatik.ro.
- Neluțu Varga sparge banca pentru Edi Iordănescu! Sume uriașe pentru viitorul antrenor al CFR-ului
- Gigi Becali a luat decizia la FCSB, înaintea ultimei etape de play-out. Lucian Filip a confirmat: “Patronul vrea să-i vadă”
- Viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo, sub semnul întrebării. Ce a spus Andrei Nicolescu
- Gestul făcut de Daniel Pancu, după ce a fost înjurat de fanii lui Dinamo: “Piei, Satană”
- Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj