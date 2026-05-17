Gigi Becali a luat decizia la FCSB, înaintea ultimei etape de play-out. Lucian Filip a confirmat: “Patronul vrea să-i vadă”

Gigi Becali a luat o decizie fermă la FCSB, înaintea partidei cu Hermannstadt, din ultima etapă a play-out-ului. Deja calificaţi la barajul de Conference League, pe care îl vor disputa cu Botoşani, roş-albaştrii vor menaja o mare parte dintre titulari la duelul cu sibienii de luni.

Lucian Filip a dezvăluit că patronul îşi doreşte să vadă evoluând mai mulţi jucători de la FCSB, în meciul cu Hermannstadt. În urma acestei partide, patronul roş-albaştrilor se va decide pe cine va conta la echipă şi din sezonul viitor.

De asemenea, interimarul Lucian Filip s-a declarat convins că barajul cu Botoşani va fi unul dificil pentru FCSB. În cazul în care vor trece de moldoveni, roş-albaştrii vor avea derby cu Dinamo pentru un loc în cupele europene în sezonul viitor.

“Deşi iniţial voiam să menajăm trei jucători, în urma rapoartelor fizice pe care le-am primit de la ultimul meci, plus din discuţiile cu jucătorii, am decis să lăsăm mai mulţi jucători acasă. Barajul va fi cu multă presiune, ţinând cont că am avut rezultate destul de slabe în acest sezon, încercăm să îndreptăm lucrurile prin ultimele meciuri.

Jucătorii sunt nerăbdători şi aşteaptă partida, mai ales că meciul de la Botoşani nu a fost aşa cum ne-am dorit. Chiar dacă sunt două echipe de play-out, va fi un meci de play-off.