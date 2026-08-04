Juan Bauza şi-a găsit echipă, iar Adrian Mititelu face scandal: „Vom iniția o acțiune în instanță”

Juan Bauza nu a mai ajuns în Liga 1 şi s-ar fi înțeles cu Levadiakos.

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Argentinianul a evoluat ultima oară la Atletico Nacional, formaţie din Columbia, acolo unde a fost împrumutat de FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu. În timp ce oltenii o iau de la capăt, din Liga 4, Bauza a denunţat unilateral contractul pe care îl avea. Devenit liber de contract, Juan Bauza ar uma să semneze cu Levadiakos.

”Orice club care este interesat de Bauza trebuie să aibă în vedere că el este sub contract cu FCU. Un contract nu poate fi denunțat decât în anumite condiții.

Nu sunt întrunite condițiile ca el să denunțe contractul, decât dacă dorește să achite clauza. Are o clauză de 8 milioane de euro.

În curând vom iniția o acțiune în instanță. Până azi, nimeni nu ne-a comunicat vreo acțiune”, a declarat Adrian Mititelu pentru digisport.ro.