Echipa lui Dan Șucu, dezastru în meciul de astăzi: 10-1!

O partidă amicală disputată astăzi între echipa lui Dan Șucu, Genoa, și englezii de la Bournemouth s-a încheiat cu un neverosimil scor: 10-1 pentru formația de Premier League!
Meciul s-a disputat în condiții speciale: au fost patru reprize a câte 30 de minute, iar meciul s-a disputat fără spectatori.
Genoa, distrusă de Bournemouth într-un amical
Genoa s-a simțit bine în precedentul amical în Anglia, contra lui Leicester, pe care a învins-o cu 1-0. Însă contra lui Bournemouth, echipă care a terminat pe locul 6 în precedentul sezon de Premier League, lucrurile au stat foarte diferit.
Partida disputată la baza de antrenament al lui Bournemouth a avut 4 reprize. Genoa a folosit două echipe total diferite: un 11 pentru primele două reprize și un alt 11 pentru celelalte două reprize. Iar în ultimele două reprize, antrenorul De Rossi a mizat pe mulți jucători tineri, de la echipa de Primavera.
Singurul gol marcat de Genoa a venit în cea de-a doua repriză a meciului, când Bournemouth avea doar 1-0. Egalul nu a rezistat însă foarte mult, iar Bournemouth a marcat gol după gol până la final.
Prima repriză: 1-0: Scott.
A doua repriză: 3-1: Ellertsson (Genoa), Kluivert (pen), Truffert, Kluivert (pen).
A treia repriză: 3-0: Scott, Brooks (pen.), Jebbison.
A patra repriză: 3-0: Unal, Unal, Gonzalez.
Genoa, în primele două reprize: Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Amorim, Frendrup, Ellertsson, Mitaj; Baldanzi; Columbus
Genoa, în ultimele două reprize: Stolz; Doucouré, Klisys, Puczka; Sabelli, Wiafe, Masini, Doumbia, Martin; Zulevic, Vitinha.
📌 Terminata la sessione di allenamento congiunto al Bournemouth Performance Centre
⚽️ Il test match si è svolto in 4 tempi da 30 minuti ciascuno:
1️⃣ Primo tempo: BOU 1-0 GEN
2️⃣ Secondo tempo BOU 3-1 GEN
3️⃣ Terzo tempo: BOU 3-0 GEN
4️⃣ Quarto tempo: BOU 3-0 GEN pic.twitter.com/cUypPeslTP
— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 4, 2026
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