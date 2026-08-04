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Victor Piţurcă, verdict dur despre transferul de 3.000.000 de euro pregătit de FCSB: „Nu e…”

Radu Constantin Publicat: 4 august 2026, 20:36

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Victor Piţurcă, verdict dur despre transferul de 3.000.000 de euro pregătit de FCSB: „Nu e…

Victor Piţurcă, în timpul unui interviu - Antena Sport

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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că îl doreşte pe Jovo Lukic, atacantul celor de la U Cluj. Formaţia roş-albastră nu este singura echipă interesată de serviciile bosniacului. Marcator la Cupa Mondială vara aceasta, Lukic a avut şi o ofertă de 2,8 milioane de dolari din Arabia Saudită.

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Întebat de o posibilă venire a lui Jovo Lukic la FCSB, Victor Piţurcă crede că atacantul nu se poate integra la formaţia bucureşteană, din cauza presiunii. O dovadă în acest sens şi perioada petrecută de Lukic la Craiova, acolo unde nu a avut rezultate.

„Nu e Lukic pentru o echipă ca FCSB! În primul rând, din punct de vedere psihic, fiindcă a demonstrat practic acest lucru la Craiova. Nu a reușit acolo să se impună, a fost introdus, a jucat…

El, unde a avut liniște, la Cluj, a jucat bine, a prins și echipa națională, a marcat la CM 2026, dar nu e un jucător pe stilul FCSB-ului, părerea mea”, a declarat Victor Pițurcă, pentru sport.ro.

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