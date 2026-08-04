FCSB, la marginea prăpastiei: „Să vedem ce taifun va fi acolo!”

Se anunță vremuri grele la FCSB! Eliminarea din Conference League după 3-7 în fața celor de la FK Auda reprezintă o pierde financiară serioasă pentru fosta campioană a României.

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Imediat după ieșirea din cupele europene, Becali spunea că minusul pentru FCSB este până la 10 milioane de euro, asta pe lângă coeficientul care va fi puternic afectat, iar FCSB ar putea să nu mai fie cap de serie în viitor.

Iftime, anunț sumbru pentru Becali

Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, cu care Gigi Becali a negociat de multe ori în ultimii ani pentru transferuri, spune că eliminarea din cupele europene va face ca FCSB să nu se mai poată auto-finanța.

„În campionat nu sunt echipe cu bani. În România echipa cu bani a fost FCSB. Să vedem ce taifun urmează acolo! Că o să dea domnul Becali bani de acasă. Că va fi primul an din ultimii patru ani în care va da bani din casă. Să vezi acolo cum se schimbă viața, o să vedeți! O să vedeți cum e să dai 30.000 de euro din banii tăi” a spus Iftime pentru Sport.ro.

Becali a vorbit despre vânzarea echipei

Gigi Becali a fost dezamăgit de majoritatea jucătorilor de la FCSB după partida cu Farul şi a concluzionat că ar fi depăşit de tehnologia modernă, iar asta ar putea însemna vânzarea echipei în viitorul apropiat.