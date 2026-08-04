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FCSB, la marginea prăpastiei: „Să vedem ce taifun va fi acolo!”

Sebastian Ujica Publicat: 4 august 2026, 19:39

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FCSB, la marginea prăpastiei: Să vedem ce taifun va fi acolo!”

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

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Se anunță vremuri grele la FCSB! Eliminarea din Conference League după 3-7 în fața celor de la FK Auda reprezintă o pierde financiară serioasă pentru fosta campioană a României.

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Imediat după ieșirea din cupele europene, Becali spunea că minusul pentru FCSB este până la 10 milioane de euro, asta pe lângă coeficientul care va fi puternic afectat, iar FCSB ar putea să nu mai fie cap de serie în viitor.

Iftime, anunț sumbru pentru Becali

Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, cu care Gigi Becali a negociat de multe ori în ultimii ani pentru transferuri, spune că eliminarea din cupele europene va face ca FCSB să nu se mai poată auto-finanța.

„În campionat nu sunt echipe cu bani. În România echipa cu bani a fost FCSB. Să vedem ce taifun urmează acolo! Că o să dea domnul Becali bani de acasă. Că va fi primul an din ultimii patru ani în care va da bani din casă. Să vezi acolo cum se schimbă viața, o să vedeți! O să vedeți cum e să dai 30.000 de euro din banii tăi” a spus Iftime pentru Sport.ro.

Becali a vorbit despre vânzarea echipei

Gigi Becali a fost dezamăgit de majoritatea jucătorilor de la FCSB după partida cu Farul şi a concluzionat că ar fi depăşit de tehnologia modernă, iar asta ar putea însemna vânzarea echipei în viitorul apropiat.

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„Concluziile sunt că trebuie o nouă echipă, adică toată echipa schimbată. Poate la mijloc mi-a plăcut Gnahoere, Joao Paulo. L-am lăudat pe Pădurariu şi s-a crezut Maradona, toate mingile le pierdea, el cu Tavi Popescu. În dreapta l-a băgat pe Creţu, care măcar e bun în atac, Labonne dacă nu e bun în apărare în atac e inexistent. Bîrligea parcă nu mai e acelaşi.

Fotbalul probabil a avansat şi eu sunt rămas în urmă. Că sunt în urmă cu toate tehnologiile, sunt puţin înapoiat, nu vreau să mă modernizez. Dacă nu mă pricep, mai stau un an, poate doi, vând echipa şi cu asta basta. Acum ca să aduci jucători trebuie să ai tehnologie, studiază, fac, văd, informaţii, socializări, baze, inteligenţă artificială.

Am pus bază în MM, o să vedem dacă el a făcut bine sau nu. El o să se supere probabil. Dacă nu merge echipa o să vând. Eu l-am ales la Labonne, nu are vină. Pe Boutoutaou l-a adus MM, am plătit 1,3 milioane de euro pe el, nimic” a spus Gigi Becali la Prima Sport.

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