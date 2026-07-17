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Jurnal Antena Sport | Nu iese fum fără foc

Și fetele fac senzație la drift! Două eleve topesc cauciucurile pe circuit, iar toată clasa vine să le susțină.

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