Jurnal Antena Sport | Nu iese fum fără foc
Și fetele fac senzație la drift! Două eleve topesc cauciucurile pe circuit, iar toată clasa vine să le susțină.
Și fetele fac senzație la drift! Două eleve topesc cauciucurile pe circuit, iar toată clasa vine să le susțină.
Jurnal Antena Sport | Nu iese fum fără focJurnal Antena Sport | Nu iese fum fără foc
Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toateJurnal Antena Sport | Dinamoviștii buni la toate
Jurnal Antena Sport | Miami, oraș de filmJurnal Antena Sport | Miami, oraș de film
Jurnal Antena Sport | Castelul campionilorJurnal Antena Sport | Castelul campionilor
Jurnal Antena Sport | Ce n-a văzut AmericaJurnal Antena Sport | Ce n-a văzut America