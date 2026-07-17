Franța – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Finala mică de la Mondial între doi granzi

Franța și Anglia se întâlnesc în noaptea de sâmbătă spre duminică în finala mică de la Campionatul Mondial într-un duel ce pune față în față două echipe care încă trăiesc cu durerea ratării ultimului act de la New York New Jersey. Spectacolul de la Miami va fi totuși garantat, ținând cont că este vorba despre două dintre cele mai bune naționale de pe planetă.

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Franța – Anglia, finala mică de la Cupa Mondială, va avea loc duminică de la ora 00:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Franța – Anglia LIVE VIDEO (duminică, 00:00, Antena 1 și AntenaPLAY)

Franța, naționala care era considerată în ultima perioadă marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale, vine la meciul pentru bronz după ce a fost eliminată de Spania în semifinale. Trupa lui Luis de la Fuente a făcut un joc tactic perfect și nu le-a permis lui Mbappe și colegilor săi să pună în pericol poarta lui Unai Simon, iar ibericii s-au impus cu 2-0.

De cealaltă parte, Anglia vine după o înfrângere mai dramatică decât cea suferită de „Les Bleus”. Trupa lui Tuchel a fost învinsă de Argentina cu 2-1, deși în minutul 84 conducea cu 1-0. După golul înscris de Anthony Gordon, „three lions” au cedat foarte mult teren și i-a permis campioanei mondiale en-titre să atace în valuri, iar astfel au venit golurile lui Enzo Fernandez (min. 85) și Lautaro Martinez (min. 90+2).

Ultimul meci dintre cele două mari naționale a avut loc tot la Cupa Mondială, dar în 2022, când s-au înfruntat în sferturi. Atunci, Franța s-a impus cu 2-1 la capătul unui duel în care Harry Kane a ratat o lovitură de la 11 metri la când „Les Bleus” erau în avantaj în minutul 84.