Jurnal Antena Sport | Pancu cere rapid întăriri
Înainte să joace cu Botoşani, Pancu cere noi jucători la Rapid. Mai ales că la anul, giuleştenii nu mai au voie să rateze Europa.
Înainte să joace cu Botoşani, Pancu cere noi jucători la Rapid. Mai ales că la anul, giuleştenii nu mai au voie să rateze Europa.
Jurnal Antena Sport | Pancu cere rapid întăririJurnal Antena Sport | Pancu cere rapid întăriri
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