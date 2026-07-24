Jurnal Antena Sport | Probleme pe circuit pentru Leclerc
Maşina l-a trădat pe Leclerc, în primele antrenamente din Marele Premiu al Ungariei. A ieşit fum din bolidul Ferrari.
Maşina l-a trădat pe Leclerc, în primele antrenamente din Marele Premiu al Ungariei. A ieşit fum din bolidul Ferrari.
Jurnal Antena Sport | Probleme pe circuit pentru LeclercJurnal Antena Sport | Probleme pe circuit pentru Leclerc
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