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Jurnal Antena Sport | Probleme pe circuit pentru Leclerc

Maşina l-a trădat pe Leclerc, în primele antrenamente din Marele Premiu al Ungariei. A ieşit fum din bolidul Ferrari.

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