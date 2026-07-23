Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”

Gigi Becali (68 de ani) l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu (26 de ani), care a greşit la două goluri ale letonilor în FCSB – Auda 2-3.

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Gigi Becali a spus că nu se implică atunci când e vorba de decizia portarului titular, dar, dacă ar fi după el, Târnovanu nu ar mai apăra la FCSB.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu! Vrea să fie scos din echipă: „Te nenoroceşte”

„Eu doar atât spun, ce trebuia să fie. Trebuia să câştigăm meciul cu echipa cu 4, 5 la 0. Aşa trebuia. Nu am intrat concentraţi. Nu am fost deloc concentraţi. Bine, acum poţi să spui că două goluri sunt ale lui Târnovanu. Iar Bîrligea a ratat 2-3, deci… Eu nu-mi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea. Cu siguranţă că mă deranjează. Bine, eu spun că avem noi prima şansă, dar joacă şi ei fotbal, sunt agresivi.

E problema lui, cariera lui, viaţa lui. (n.r. de Târnovanu) E tot timpul cu gândul la transfer, dar o să se transfere când îi expiră contractul. Eu, de exemplu, nu mă mai bazez pe el, dar nu mă bag la portari. Dacă ei mă întrabă ‘Nea Gigi, ce zici’, eu spun că orice om care greşeşte trebuie să plăteşti. Trebuie să dai şansă la celălalt portar, că dacă mai face 2-3 gafe din astea…

N-ai cum, te nenoroceşte. Poate crede că dacă joacă aşa, îi dau drumul. ‘Joc la mişto, în lehamite’. N-ai avut nicio ofertă, bă, ce vrei, să îţi dau drumul pe gratis?”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.