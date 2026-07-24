Andrei Borza, prezentat oficial la noua echipă. Contract până în 2030, după plecarea de la Rapid

Andrei Borza (20 de ani) a fost prezentat oficial la noua echipă. Fundaşul stânga s-a despărţit de Rapid şi va evolua în prima ligă din Turcia, la nou-promovata Corum.

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Pentru Rapid, transferul lui Andrei Borza este unul profitabil. Turcii le-au achitat giuleştenilor suma de 2,2 milioane de euro, pentru a-şi asigura semnătura fundaşului.

Andrei Borza, prezentat oficial la noua echipă, Corum

Cei de la Corum au oficializat transferul lui Andrei Borza. Fundaşul a semnat un contract valabil până în 2030 cu noua sa echipă, având posibilitatea prelungirii pe încă un sezon.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu FC Rapid 1923 pentru transferul definitiv al internaționalului român Andrei Borza, iar jucătorul a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4+1 ani.

Îi urăm bun venit lui Andrei Borza și îi dorim mult succes în noua sa etapă a carierei, fiind convinși că va avea un parcurs de succes în tricoul lui Arca Çorum FK.