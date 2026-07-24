Andrei Borza, prezentat oficial la noua echipă. Contract până în 2030, după plecarea de la Rapid

Andrei Borza (20 de ani) a fost prezentat oficial la noua echipă. Fundaşul stânga s-a despărţit de Rapid şi va evolua în prima ligă din Turcia, la nou-promovata Corum.
Pentru Rapid, transferul lui Andrei Borza este unul profitabil. Turcii le-au achitat giuleştenilor suma de 2,2 milioane de euro, pentru a-şi asigura semnătura fundaşului.
Andrei Borza, prezentat oficial la noua echipă, Corum
Cei de la Corum au oficializat transferul lui Andrei Borza. Fundaşul a semnat un contract valabil până în 2030 cu noua sa echipă, având posibilitatea prelungirii pe încă un sezon.
„Clubul nostru a ajuns la un acord cu FC Rapid 1923 pentru transferul definitiv al internaționalului român Andrei Borza, iar jucătorul a semnat un contract valabil pe o perioadă de 4+1 ani.
Îi urăm bun venit lui Andrei Borza și îi dorim mult succes în noua sa etapă a carierei, fiind convinși că va avea un parcurs de succes în tricoul lui Arca Çorum FK.
Aducem aceste informații la cunoștința publicului, cu respect”, au anunţat cei de la Corum, pe Instagram.
Andrei Borza va încasa un salariu de jumătate de milion de euro pe sezon la Corum. El mai avea contract cu Rapid până în vara lui 2028, ajungând în Giuleşti în 2023. Formaţia de sub Grant l-a transferat pe tânărul fundaş de la Farul, în schimbul sumei de 800.000 de euro.
Ce a spus Andrei Borza, după plecarea de la Rapid
Borza a subliniat că s-a gândit şi la echipa naţională atunci când a fost de acord cu acest transfer. La Corumspor are şansa de a juca, ceea ce l-ar face un candidat serios în continuare pentru naţională, mai ales că selecţionerul Gică Hagi îl cunoaşte foarte bine.
„Cred că o să fie foarte frumos, e o echipă nou-promovată. O nouă provocare pentru mine, primul transfer în străinătate. Merg cu forţe proaspete şi cu gânduri pozitive. (n.r: Te-a luat prin surprindere transferul ăsta?) Da, sincer da. Ieri s-a finalizat totul şi mă bucur.
(n.r: Dezamăgit? Te-ai fi aşteptat la un alt transfer faţă de unul la o nou-promovată în Turcia?) Nu, eu am spus că iau cariera mea pas cu pas. Mă duc la o echipă mare să stau pe bancă sau mă duc la o echipă unde pot să joc şi să mă dezvolt? Am preferat să fac lucrul acesta, echipa îmi dă multă încredere. Asta mi s-a spus şi asta caut, să pot juca.
(n.r: Îţi pare rău că pleci de la Rapid şi nu ai reuşit să cucereşti niciun trofeu?) Asta da. Gândul meu când am venit la Rapid a fost să iau un campionat sau o cupă şi să duc Rapidul într-o cupă europeană. N-am putut să îmi îndeplinesc obiectivul alături de colegii mei şi staff-ul tehnic”, a declarat Andrei Borza.
- Accident mortal la Camp Nou! Un muncitor a decedat în timpul renovărilor stadionului
- „Nu a fost momentul potrivit”. Primele explicaţii din partea FCSB-ului, după imaginile cu Daniel Bîrligea
- UTA – Oțelul Galați 2-2. Remiză cu scandal la Arad! Alomerovic, eliminat după fluierul final
- FC Argeș – Petrolul (LIVE SCORE, 21:30). Piteștenii caută primele puncte din noul sezon. Echipele de start
- Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Doi giganți din Premier League, interesați de român