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Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”

Radu Constantin Publicat: 23 iulie 2026, 14:48

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Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește
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Fosta lideră mondială în tenis, Arantxa Sánchez Vicario, a dezvăluit noi detalii despre modul în care și-a pierdut averea estimată la 60 de milioane de dolari și cum a evitat la limită închisoarea.

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Cvadrupla campioană de Grand Slam și fostul ei soț, antreprenorul Josep Santacana, au fost judecați în 2023, fiind acuzați că au ascuns active pentru a evita plata unor datorii către o bancă.

Acesta a fost cel mai recent episod dintr-o serie de acuzații penale legate de presupuse fraude, care datează încă de la începutul anilor 1990.

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Într-un interviu acordat emisiunii spaniole Universo Callejo, Sánchez Vicario a declarat că și-a pierdut întreaga avere, pe care o estimează la aproximativ 60 de milioane de dolari, și a pus vina în totalitate pe fostul său soț.

„Am avut încredere în el pentru că era tatăl copiilor mei”, a spus ea. „M-am îndrăgostit orbește… pur și simplu nu este persoana pe care am crezut că o cunosc.”, a declarat ea.

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„Eu m-am concentrat pe tenis și nu m-am ocupat niciodată personal de afacerile mele financiare, pentru că nu mă pricepeam.Am avut încredere în soțul meu… iar banii au dispărut. Am rămas singură să suport întreaga povară.”, a continuat fosta sportivă.

Cei doi au fost căsătoriți timp de 11 ani și au împreună doi copii.

Sánchez Vicario a explicat că a evitat închisoarea deoarece a acceptat decizia instanței de a plăti 50% din toate veniturile sale viitoare pentru achitarea datoriei uriașe către bancă. „Respect hotărârea, deși, în adâncul sufletului, eu am fost o victimă”, a spus ea.

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„Procesul a fost un șoc. A trebuit să merg la terapie, pentru că nu-mi venea să cred. Era ca și cum m-aș fi trezit dintr-un vis și mi-aș fi spus: «Nu se poate să mi se întâmple mie așa ceva.»”

Sportiva din Spania are în palmares trei titluri la Roland Garros, primul fiind câștigat în 1989, când avea doar 17 ani. A mai triumfat la Roland Garros în 1994 și 1998, iar în 1994 a câștigat și US Open. De asemenea, a disputat mai multe finale la Wimbledon și Australian Open.

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