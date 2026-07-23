Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”

Fosta lideră mondială în tenis, Arantxa Sánchez Vicario, a dezvăluit noi detalii despre modul în care și-a pierdut averea estimată la 60 de milioane de dolari și cum a evitat la limită închisoarea.
Cvadrupla campioană de Grand Slam și fostul ei soț, antreprenorul Josep Santacana, au fost judecați în 2023, fiind acuzați că au ascuns active pentru a evita plata unor datorii către o bancă.
Acesta a fost cel mai recent episod dintr-o serie de acuzații penale legate de presupuse fraude, care datează încă de la începutul anilor 1990.
Într-un interviu acordat emisiunii spaniole Universo Callejo, Sánchez Vicario a declarat că și-a pierdut întreaga avere, pe care o estimează la aproximativ 60 de milioane de dolari, și a pus vina în totalitate pe fostul său soț.
„Am avut încredere în el pentru că era tatăl copiilor mei”, a spus ea. „M-am îndrăgostit orbește… pur și simplu nu este persoana pe care am crezut că o cunosc.”, a declarat ea.
„Eu m-am concentrat pe tenis și nu m-am ocupat niciodată personal de afacerile mele financiare, pentru că nu mă pricepeam.Am avut încredere în soțul meu… iar banii au dispărut. Am rămas singură să suport întreaga povară.”, a continuat fosta sportivă.
Cei doi au fost căsătoriți timp de 11 ani și au împreună doi copii.
Sánchez Vicario a explicat că a evitat închisoarea deoarece a acceptat decizia instanței de a plăti 50% din toate veniturile sale viitoare pentru achitarea datoriei uriașe către bancă. „Respect hotărârea, deși, în adâncul sufletului, eu am fost o victimă”, a spus ea.
„Procesul a fost un șoc. A trebuit să merg la terapie, pentru că nu-mi venea să cred. Era ca și cum m-aș fi trezit dintr-un vis și mi-aș fi spus: «Nu se poate să mi se întâmple mie așa ceva.»”
Sportiva din Spania are în palmares trei titluri la Roland Garros, primul fiind câștigat în 1989, când avea doar 17 ani. A mai triumfat la Roland Garros în 1994 și 1998, iar în 1994 a câștigat și US Open. De asemenea, a disputat mai multe finale la Wimbledon și Australian Open.
- La mulţi ani, Ilie Năstase! Primul număr 1 din istoria ATP a împlinit 80 de ani
- Jurnal Antena Sport | Din dragoste pentru Sorana
- Carlos Alcaraz, tot mai aproape de revenirea în circuit! Unde e așteptat fostul număr 1 mondial
- Mesajul publicat de Simona Halep, la 7 ani de la triumful istoric de la Wimbledon
- „Alcaraz și Sinner nu pot rămâne de neatins”. Mats Wilander a dat verdictul despre Zverev după finala Wimbledon