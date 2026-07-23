Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”

Fosta lideră mondială în tenis, Arantxa Sánchez Vicario, a dezvăluit noi detalii despre modul în care și-a pierdut averea estimată la 60 de milioane de dolari și cum a evitat la limită închisoarea.

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Cvadrupla campioană de Grand Slam și fostul ei soț, antreprenorul Josep Santacana, au fost judecați în 2023, fiind acuzați că au ascuns active pentru a evita plata unor datorii către o bancă.

Acesta a fost cel mai recent episod dintr-o serie de acuzații penale legate de presupuse fraude, care datează încă de la începutul anilor 1990.

Într-un interviu acordat emisiunii spaniole Universo Callejo, Sánchez Vicario a declarat că și-a pierdut întreaga avere, pe care o estimează la aproximativ 60 de milioane de dolari, și a pus vina în totalitate pe fostul său soț.

„Am avut încredere în el pentru că era tatăl copiilor mei”, a spus ea. „M-am îndrăgostit orbește… pur și simplu nu este persoana pe care am crezut că o cunosc.”, a declarat ea.