Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după UTA – Oțelul 2-2: „Lumea e extraordinar de dezamăgită”

UTA Arad a obținut primul punct din acest sezon, după un meci dramatic și tensionat contra celor de la Oțelul Galați, încheiat cu scorul de 2-2.

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Jayson Papeau a restabilit egalitatea cu un șut senzațional în al patrulea minut de prelungiri, asta după ce gălățenii au avut un avantaj de două goluri pe tabelă.

Adrian Mihalcea: „Un punct care cred că va conta la un moment dat”

UTA a trăit periculos partida cu Oțelul Galați, care a deschis etapa a doua din Liga 1. Arădenii au scos un punct în prelungiri, după ce formația gălățeană conducea la pauză cu scorul de 2-0.

După fluierul final, Adrian Mihalcea a încercat să găsească explicații pentru evoluția din prima repriză și a transmis ce anume ar mai fi de îmbunătățit în meciurile următoare.

„Din două șuturi am luat două goluri. A doua repriză ne-a aparținut în totalitate, am terminat cu 24 de șuturi spre poartă, dar ăsta e fotbalul. Un joc plăcut, ar fi fost păcat dacă l-am fi pierdut. Un punct care cred că va conta la un moment dat.