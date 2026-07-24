Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după UTA – Oțelul 2-2: „Lumea e extraordinar de dezamăgită”

UTA Arad a obținut primul punct din acest sezon, după un meci dramatic și tensionat contra celor de la Oțelul Galați, încheiat cu scorul de 2-2.
Jayson Papeau a restabilit egalitatea cu un șut senzațional în al patrulea minut de prelungiri, asta după ce gălățenii au avut un avantaj de două goluri pe tabelă.
Adrian Mihalcea: „Un punct care cred că va conta la un moment dat”
UTA a trăit periculos partida cu Oțelul Galați, care a deschis etapa a doua din Liga 1. Arădenii au scos un punct în prelungiri, după ce formația gălățeană conducea la pauză cu scorul de 2-0.
După fluierul final, Adrian Mihalcea a încercat să găsească explicații pentru evoluția din prima repriză și a transmis ce anume ar mai fi de îmbunătățit în meciurile următoare.
„Din două șuturi am luat două goluri. A doua repriză ne-a aparținut în totalitate, am terminat cu 24 de șuturi spre poartă, dar ăsta e fotbalul. Un joc plăcut, ar fi fost păcat dacă l-am fi pierdut. Un punct care cred că va conta la un moment dat.
Voiam să schimbăm la pauză, schimbarea de la pauză ar fi venit logic. Mi-a plăcut ceea ce au livrat jucătorii care au intrat în a doua repriză. Trebuie să lucrăm în continuare. Nu se termina campionatul aici dacă am fi pierdut. Trebuie să avem parte de mai multă încredere. În două etape, lumea e extraordinar de dezamăgită.
Același lucru l-am făcut și anul trecut. Diferența față de anul trecut este de doar un punct. Noi muncim, îi voi felicita pe băieți pentru efort. Când toți vor fi într-o formă fizică bună, vom avea mai mulți jucători cu calitate. Am controlat jocul, am ajuns la finalizare, avem probleme în defensivă: 2 meciuri, 6 goluri.
Ușor vom lucra mai mult în organizare, pentru că nu e vorba doar de apărători. A fost vorba de două tranziții, trebuie să le facem toți și agresiv. Asta e cea mai mare problemă a mea în momentul de față”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.
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