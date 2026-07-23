Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa”

FCSB este aproape eliminată din preliminariile UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec pe teren propriu în compania celor de la FK Auda, scor 3-2.
Gruparea antrenată de Marius Baciu a primit golul trei în prelungiri, însă Gigi Becali nu crede că echipa sa poate rata în vreun fel calificarea mai departe.
Gigi Becali nu a fost impresionat de Boutoutaou
Aymen Boutoutaou a marcat la debut pentru FCSB, dar nu a fost suficient pentru ca gruparea roș-albastră să obțină un rezultat pozitiv contra letonilor de la Auda.
Evoluția algerianului nu l-a impresionat pe Gigi Becali, care i-a analizat evoluția atât lui, cât și lui Octavian Popescu, celălalt marcator al echipei.
„Cisotti mi-a plăcut. Şi Stoian. (n.r. despre Boutoutaou) Fotbalul nu e aşa. Driblezi o dată şi o dau la mine, la coechipierii mei. Impresia e bună, dar nu foarte. Dacă pierzi mingea cu mine nu merge aşa. Pot să spun şi de Tavi Popescu că a fost bine, dar nu foarte bine.
Dacă e să o luăm aşa el a dat un gol şi a scos un penalty, că a fost penalty clar. L-a călcat pe picior. Dar nu este totuşi Tavi Popescu ăla pe care eu îl vreau. Nu vreau eu să vorbesc mai mult şi după să se interpreteze. A fost bine că a dat golul, dar vreau mai multe.
A intrat şi Toma foarte prost, acolo în banda dreaptă. Nu am avut jucători că nu-l băgam, îţi dai seama. Nu mă aşteptam la rezultatul ăsta, dar supărat nu sunt pentru că trebuie să batem, e un gol diferenţă. Dacă trebuie să câştigi un meci cu echipa asta, ‘Uda’, atunci lasă-te de fotbal. Trebuie să-i udăm.”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.
- Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
- Gigi Becali nu se descurajează după FCSB – Auda 2-3: „Eu nu-mi fac probleme de calificare”
- FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu
- Aymen Boutoutaou a marcat la primul meci pentru FCSB! Debut de vis pentru algerianul pe care Becali a plătit o avere
- Eddy Gnahore, „executat” de Gigi Becali la 45 de minute după debutul la FCSB, la partida cu FK Auda