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Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa”

Daniel Işvanca Publicat: 23 iulie 2026, 22:58

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Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: Cu mine nu merge aşa”

Aymen Boutoutaou / Sportpictures

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FCSB este aproape eliminată din preliminariile UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec pe teren propriu în compania celor de la FK Auda, scor 3-2.

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Gruparea antrenată de Marius Baciu a primit golul trei în prelungiri, însă Gigi Becali nu crede că echipa sa poate rata în vreun fel calificarea mai departe.

Gigi Becali nu a fost impresionat de Boutoutaou

Aymen Boutoutaou a marcat la debut pentru FCSB, dar nu a fost suficient pentru ca gruparea roș-albastră să obțină un rezultat pozitiv contra letonilor de la Auda.

Evoluția algerianului nu l-a impresionat pe Gigi Becali, care i-a analizat evoluția atât lui, cât și lui Octavian Popescu, celălalt marcator al echipei.

„Cisotti mi-a plăcut. Şi Stoian. (n.r. despre Boutoutaou) Fotbalul nu e aşa. Driblezi o dată şi o dau la mine, la coechipierii mei. Impresia e bună, dar nu foarte. Dacă pierzi mingea cu mine nu merge aşa. Pot să spun şi de Tavi Popescu că a fost bine, dar nu foarte bine.

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Dacă e să o luăm aşa el a dat un gol şi a scos un penalty, că a fost penalty clar. L-a călcat pe picior. Dar nu este totuşi Tavi Popescu ăla pe care eu îl vreau. Nu vreau eu să vorbesc mai mult şi după să se interpreteze. A fost bine că a dat golul, dar vreau mai multe.

A intrat şi Toma foarte prost, acolo în banda dreaptă. Nu am avut jucători că nu-l băgam, îţi dai seama. Nu mă aşteptam la rezultatul ăsta, dar supărat nu sunt pentru că trebuie să batem, e un gol diferenţă. Dacă trebuie să câştigi un meci cu echipa asta, ‘Uda’, atunci lasă-te de fotbal. Trebuie să-i udăm.”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

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