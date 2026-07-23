Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa”

FCSB este aproape eliminată din preliminariile UEFA Conference League, după ce a suferit un eșec pe teren propriu în compania celor de la FK Auda, scor 3-2.

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Gruparea antrenată de Marius Baciu a primit golul trei în prelungiri, însă Gigi Becali nu crede că echipa sa poate rata în vreun fel calificarea mai departe.

Gigi Becali nu a fost impresionat de Boutoutaou

Aymen Boutoutaou a marcat la debut pentru FCSB, dar nu a fost suficient pentru ca gruparea roș-albastră să obțină un rezultat pozitiv contra letonilor de la Auda.

Evoluția algerianului nu l-a impresionat pe Gigi Becali, care i-a analizat evoluția atât lui, cât și lui Octavian Popescu, celălalt marcator al echipei.

„Cisotti mi-a plăcut. Şi Stoian. (n.r. despre Boutoutaou) Fotbalul nu e aşa. Driblezi o dată şi o dau la mine, la coechipierii mei. Impresia e bună, dar nu foarte. Dacă pierzi mingea cu mine nu merge aşa. Pot să spun şi de Tavi Popescu că a fost bine, dar nu foarte bine.