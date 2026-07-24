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Accident mortal la Camp Nou! Un muncitor a decedat în timpul renovărilor stadionului

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 20:40

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Accident mortal la Camp Nou! Un muncitor a decedat în timpul renovărilor stadionului

Camp Nou / Profimedia

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Fotbalul din Spania a fost marcat de un eveniment nefericit petrecut la șantierul stadionului Barcelonei, Camp Nou.

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Un muncitor în vârstă de 54 de ani a murit după ce a suferit o leziune la nivelul capului în timp ce lucra, este anunțul presei iberice.

Primul accident mortal pe Camp Nou de când au început renovările

Din iunie 2023 încoace, stadionul Barcelonei s-a aflat în renovări. De aceea, clubul „blaugrana” s-a văzut nevoit să joace meciurile de acasă pe altă arenă, mai exact pe Montjuic.

Pe 22 noiembrie 2025, Barcelona a jucat primul său meci pe Camp Nou după o pauză de peste doi ani, însă capacitatea arenei a fost una redusă, pentru că renovările nu erau gata 100%. Lucrările continuă și în prezent, iar recent s-a produs un eveniment nefericit.

Potrivit Marca, care citează agenția de presă EFE, un muncitor de 54 de ani a suferit o leziune fatală. Sursa citată anterior a mai notat că este primul astfel de incident de când au început renovările pe Camp Nou.

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