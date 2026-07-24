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Jurnal Antena Sport | Revanşa dinamoviştilor

În primele meciuri la Dinamo, Nuno Campos dă peste portughezi pe care nu-i ştie. El vrea prima victorie în faţa lui Filipe Coelho, campionul României.

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