Jurnal Antena Sport | Revanşa dinamoviştilor
În primele meciuri la Dinamo, Nuno Campos dă peste portughezi pe care nu-i ştie. El vrea prima victorie în faţa lui Filipe Coelho, campionul României.
În primele meciuri la Dinamo, Nuno Campos dă peste portughezi pe care nu-i ştie. El vrea prima victorie în faţa lui Filipe Coelho, campionul României.
Jurnal Antena Sport | Revanşa dinamoviştilorJurnal Antena Sport | Revanşa dinamoviştilor
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