Jurnal Antena Sport | Scump, dom'le, scump - Antena Sport

Pleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Răspunsul fotbalistului, după 0-1 cu UTA: „Cam atât”

Video Jurnal Antena Sport | Au ordin să câștige

Carlos Alcaraz – Novak Djokovic LIVE TEXT (10:30). Duel istoric în finala de la Australian Open. Cum arată cifrele

Bayern Munchen, al doilea pas greșit la rând în Bundesliga. Bavarezii, doar egal cu nou-promovata Hamburg

Rapid – ‘U’ Cluj 0-2. A patra victorie consecutivă pentru „șepcile roșii” în Giulești! Se încinge lupta la play-off

Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”

Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat”

Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu

Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB

Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid