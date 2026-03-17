Decizie uluitoare! Maroc a câştigat la masa verde Cupa Africii, după finala cu un scandal teribil cu Senegal!

Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 23:50

Maroc a câştigat la masa verde, cu 3-0, Cupa Africii pe Naţiuni 2026, după ce apelul ei la Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a fost admis. Decizia este una uluitoare, întrucât, deşi au ieşit iniţial de pe teren, jucătorii senegalezi s-au întors şi au terminat partida, pe care au câştigat-o în prelungiri.

“Comisia de Apel a CAF a decis că, în aplicarea articolului 84 ​​din Regulamentul Cupei Africii pe Națiuni (AFCON), echipa națională a Senegalului a pierdut finala Cupei Africii pe Națiuni (AFCON), rezultatul meciului fiind 3-0 în favoarea Federației Regale Marocane de Fotbal (FRMF)”, a transmis oficial Confederaţia Africană de Fotbal (CAF).

Maroc a cucerit la masa verde Cupa Africii, pe care o pierduse pe teren contra Senegalului

Finala Cupei Africii din 2026 a fost una incredibilă, cu mai multe momente ce au uimit lumea fotbalului. Mai întâi, senegalezii au ieşit de pe teren, după un penalty pentru Maroc, dictat în prelungirile timpului regulamentar, cu VAR.

După aproape 25 de minute, senegalezii s-au întors pe teren, iar Brahim Diaz (26 de ani) a executat penalty-ul într-un mod care i-a ridicat toată ţara în cap. Fără să pară că a înţeles importanţa momentului, Brahim Diaz a încercat o scăriţă, ratând lamentabil penalty-ul. Portarul senegalez, Mendy, a prins balonul fără emoţii.

În prelungiri, Senegal s-a impus cu un gol marcat de Pape Gueye, în minutul 94. Federaţia Marocană de Fotbal a depus apel la Confederaţia Africană de Fotbal (CAF), iar decizia a venit la două luni de la disputarea finalei. Stupoare pentru Senegal! A pierdut finala Cupei Africii, pe care a câştigat-o pe teren.

Loading ... Loading ...
