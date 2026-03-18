Home | Fotbal | Liga Campionilor | Chelsea, contraperformanță istorică în umilința cu PSG. Doar două echipe din Anglia au mai trăit asta în UCL/CCE

Chelsea, contraperformanță istorică în umilința cu PSG. Doar două echipe din Anglia au mai trăit asta în UCL/CCE

Andrei Nicolae Publicat: 18 martie 2026, 0:13

Comentarii
Chelsea, contraperformanță istorică în umilința cu PSG. Doar două echipe din Anglia au mai trăit asta în UCL/CCE

Jucătorii lui Chelsea, după un gol primit / Profimedia

Chelsea a trăit o rușine istorică în “dubla” din optimile Ligii Campionilor contra lui Paris Saint-Germain. Dupăce a pierdut cu 5-2 manșa tur, londonezii s-au văzut învinși cu 3-0 pe Stamford Bridge în manșa a doua, stabilind o premieră negativă istorică pentru club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Chelsea și PSG se anunța unul echilibrat atunci când s-au tras la sorți optimile de finală, însă “regina” Europei și-a surclasat adversara. Pe Parc des Princes, formația lui Luis Enrique s-a impus cu 5-2, la capătul unui meci în care a condus cu 2-0, a fost egalată, după care a avut un final de meci de top.

Chelsea, opt goluri primite într-o “dublă” europeană în premieră

După ce a pierdut la trei goluri, Chelsea spera să facă o remontada pe Stamford Bridge, însă nu a fost cazul, pentru că după doar 14 minute, PSG avea deja 2-0. În partea a doua, parizienii au mai punctat o dată și au stabilit rezultatul final la general, 8-2.

Pentru prima dată în istoria participărilor lui Chelsea în cupele europene, londonezii au încasat opt goluri într-o dublă manșă. În plus, clubul de pe Stamford Bridge s-a alăturat unei liste rușinoase formate din echipe englezești care au primit cel puțin opt goluri în cea mai tare competiție europeană intercluburi, fie ea Champions League sau Cupa Campionilor Europeni.

Reclamă
Reclamă

Singurele formații care au mai reușit această contraperformanță sunt Arsenal (2-10 contra lui Bayern Munchen în 2017) și Wolverhampton (2-9 contra Barcelonei în 1960).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
Observator
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
0:44

VIDEOBrahim Diaz a aflat pe terenul lui City că a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni. Cum a putut reacţiona
23:55 17 mart.

Man. City – Real Madrid 1-2. “Galacticii” merg mai departe în Champions League. Se știe primul sfert din competiție
23:50 17 mart.

BREAKING NEWSDecizie uluitoare! Maroc a câştigat la masa verde Cupa Africii, după finala cu un scandal teribil cu Senegal!
23:36 17 mart.

Portughezii au numit “absolut incredibilă” remontada lui Sporting, dar au indicat o problemă majoră!
23:25 17 mart.

Thibaut Courtois, schimbat la pauză în Manchester City – Real Madrid. Situația medicală a portarului belgian
22:51 17 mart.

Becali nu crede că Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru român de acum: “Cum cel mai mare din toate timpurile?”
Vezi toate știrile
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 3 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 4 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 “Două oferte în șase sau șapte ore!” Gigi Becali l-a pus pe liber, dar două cluburi l-au căutat imediat
Citește și
Cele mai citite
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2