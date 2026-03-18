Chelsea, contraperformanță istorică în umilința cu PSG. Doar două echipe din Anglia au mai trăit asta în UCL/CCE

Chelsea a trăit o rușine istorică în “dubla” din optimile Ligii Campionilor contra lui Paris Saint-Germain. Dupăce a pierdut cu 5-2 manșa tur, londonezii s-au văzut învinși cu 3-0 pe Stamford Bridge în manșa a doua, stabilind o premieră negativă istorică pentru club.

Duelul dintre Chelsea și PSG se anunța unul echilibrat atunci când s-au tras la sorți optimile de finală, însă “regina” Europei și-a surclasat adversara. Pe Parc des Princes, formația lui Luis Enrique s-a impus cu 5-2, la capătul unui meci în care a condus cu 2-0, a fost egalată, după care a avut un final de meci de top.

Chelsea, opt goluri primite într-o “dublă” europeană în premieră

După ce a pierdut la trei goluri, Chelsea spera să facă o remontada pe Stamford Bridge, însă nu a fost cazul, pentru că după doar 14 minute, PSG avea deja 2-0. În partea a doua, parizienii au mai punctat o dată și au stabilit rezultatul final la general, 8-2.

Pentru prima dată în istoria participărilor lui Chelsea în cupele europene, londonezii au încasat opt goluri într-o dublă manșă. În plus, clubul de pe Stamford Bridge s-a alăturat unei liste rușinoase formate din echipe englezești care au primit cel puțin opt goluri în cea mai tare competiție europeană intercluburi, fie ea Champions League sau Cupa Campionilor Europeni.

CHL 0-3 PSG (65′) – Al Chelsea le han metido 8 goles en una eliminatoria europea por primera vez en su historia.

Equipos ingleses que concedieron 8+ goles en eliminatorias a doble partido de la Copa de Europa:

Wolverhampton contra el Barcelona en 1960

Arsenal contra el Bayern…

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 17, 2026