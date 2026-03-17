FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”

Gigi Becali a anunțat că reprezentantul FCSB la Adunarea Generală a FRF va fi Mihai Stoica, care urmează să voteze împotriva actualului președinte, Răzvan Burleanu.

Inițial, patronul roș-albaștrilor declarase că prezența lui Mihai Stoica la reuniunea de la Casa Fotbalului depinde de anumite condiții. Ulterior, Gigi Becali a revenit asupra subiectului și a confirmat că oficialul FCSB va participa la vot și își va exprima opoziția față de actuala conducere a FRF.

Mai mult, omul de afaceri a precizat că, după alegeri, clubul pe care îl finanțează este pregătit să conteste rezultatul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dacă Răzvan Burleanu va fi reales în funcția de președinte.

„Am decis ca MM Stoica să se ducă miercuri la Adunarea Generală a FRF și va vota împotriva lui Răzvan Burleanu. După Adunare, vom merge la TAS și vom contesta alegerea lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte.

Este în ilegalitate, nu mai avea dreptul să fie ales, pentru că a depășit numărul de mandate. Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, dar fac acest lucru pentru demnitatea mea. Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.