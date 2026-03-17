Thibaut Courtois, schimbat la pauză în Manchester City – Real Madrid. Situația medicală a portarului belgian

Thibaut Courtois, goalkeeper-ul de bază al lui Real Madrid, a fost schimbat la pauza meciului din returul optimilor Ligii Campionilor contra lui Manchester City.

Decizia luată de Alvaro Arbeloa a fost una extrem de surprinzătoare, ținând cont că belgianul nu a părut în primă fază să acuze vreun fel de durere.

Courtois, înlocuit de Lunin în repriza a doua din Man. City – Real Madrid

După o primă repriză în care goalkeeper-ul de 33 de ani a avut câteva intervenții extrem de bune, Courtois nu s-a mai întors pe gazon de la vestiar, pentru că în locul său a intrat Andriy Lunin, portarul de rezervă al Realului.

Potrivit jurnalistului spaniol Jose Luis Sanchez, Courtois și-a suprasolicitat mușchiul aductor drept, motiv pentru care cel mai probabil Arbeloa nu și-a dorit să îl forțeze și să riște o accidentare. În plus, conform relatărilor de pe site-ul marca.com, belgianul ar fi făcut un “gest bizar” în prima repriză când mingea a ieșit la un moment dat în afara terenului.

🏥 Courtois, sustituido por una sobrecarga en el abductor derecho. https://t.co/UINa7sBvgm

— José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) March 17, 2026