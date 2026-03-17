Thibaut Courtois, schimbat la pauză în Manchester City – Real Madrid. Situația medicală a portarului belgian

Andrei Nicolae Publicat: 17 martie 2026, 23:25

Courtois - Lunin / Colaj Profimedia

Thibaut Courtois, goalkeeper-ul de bază al lui Real Madrid, a fost schimbat la pauza meciului din returul optimilor Ligii Campionilor contra lui Manchester City.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia luată de Alvaro Arbeloa a fost una extrem de surprinzătoare, ținând cont că belgianul nu a părut în primă fază să acuze vreun fel de durere.

Courtois, înlocuit de Lunin în repriza a doua din Man. City – Real Madrid

După o primă repriză în care goalkeeper-ul de 33 de ani a avut câteva intervenții extrem de bune, Courtois nu s-a mai întors pe gazon de la vestiar, pentru că în locul său a intrat Andriy Lunin, portarul de rezervă al Realului.

Potrivit jurnalistului spaniol Jose Luis Sanchez, Courtois și-a suprasolicitat mușchiul aductor drept, motiv pentru care cel mai probabil Arbeloa nu și-a dorit să îl forțeze și să riște o accidentare. În plus, conform relatărilor de pe site-ul marca.com, belgianul ar fi făcut un “gest bizar” în prima repriză când mingea a ieșit la un moment dat în afara terenului.

Reclamă
Reclamă

În urma acestui moment, Courtois a intrat în istoria Ligii Campionilor, devenind singurul portar care a fost schimbat de două ori din cauza unei accidentări. Prima dată i s-a întâmplat în 2019, la un meci contra lui Club Brugge. Pe lista respectivă se mai află Casillas, Julio Cezar și Dudek, cărora li s-a întâmplat o singură dată așa ceva.

În prima parte a duelului de pe Etihad Stadium, Courtois a avut patru intervenții, 18/21 pase reușite, 28 de atingeri și un gol primit, cel marcat de Erling Haaland.

Singura echipă de "white hat hackers" din România: cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură dateleSingura echipă de "white hat hackers" din România: cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură datele
Reclamă
Reclamă
