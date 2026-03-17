Home | Fotbal | Liga Campionilor | Portughezii au numit “absolut incredibilă” remontada lui Sporting, dar au indicat o problemă majoră!

Portughezii au numit “absolut incredibilă” remontada lui Sporting, dar au indicat o problemă majoră!

Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 23:36

Portughezii au numit absolut incredibilă remontada lui Sporting, dar au indicat o problemă majoră!

Jucătorii lui Sporting sărbătoresc calificarea în sferturile Ligii Campionilor / Profimedia Images

Presa portugheză e în extaz după remontada fantastică reuşită de Sporting cu Bodo/Glimt. Campioana Portugaliei a învins-o cu 5-0, în retur, pe Bodo/Glimt, după ce a pierdut cu 3-0 în Norvegia.

Chiar dacă au remarcat că performanţa a fost “absolut incredibilă”, jurnaliştii portughezi au notat că antrenorul Rui Borges (44 de ani) se va confrunta cu o problemă majoră în manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Căpitanul lui Sporting, Morten Hjulmand (26 de ani), va rata turul sferturilor, urmând să fie suspendat.

Sporting a reuşit o remontada de vis, dar nu-l va avea pe căpitanul Hjulmand în turul sferturilor: “O problemă majoră”

Hjulmand, care a avut o prestaţie foarte bună în Sporting – Bodo/Glimt 5-0, a văzut cartonaşul galben în minutul 47 al meciului.

“Este o seară de sărbătoare, dar Sporting va avea o mare problemă în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Morten Hjulmand va rata prima manșă împotriva lui Arsenal sau Bayer Leverkusen.

Sporting a realizat o performanță absolut incredibilă marți, învingând Bodo/Glimt cu 5-0, pentru a răzbuna înfrângerea, 0-3 din Norvegia, și a-și asigura locul în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Deși este o seară festivă pentru Sporting Lisabona, este timpul şi să începem să ne uităm la meciul din sferturile de finală împotriva lui Arsenal sau Bayer Leverkusen, iar Rui Borges va avea cu siguranță o problemă majoră în prima manșă, de pe 7 aprilie: Morten Hjulmand a primit un cartonaș galben și va trebui să ispăşească o suspendare de un meci. În acest sezon, danezul fusese deja suspendat în Liga Campionilor, ratând meciul împotriva lui PSG, după ce a primit trei cartonașe galbene în faza grupei, iar acum, după ce a primit încă două, va ispăşi o altă suspendare”, au scris jurnaliştii de la A Bola.

Hjulmand a fost notat cu 7.5 de flashscore.ro pentru prestaţia lui din Sporting – Bodo/Glimt 5-0. A fost 3-0 în timpul regulamentar, după ce au marcat Goncalo Inacio (min. 34), Pedro Goncalves (min. 61) şi Luis Suarez (min. 76, penalty). În cele două reprize de prelungiri, Sporting a mai punctat de două ori, prin Maximiliano Araujo (min. 92) şi Rafael Nel (min. 120+1). Nel a înscris la numai 4 minute după ce l-a înlocuit pe Luis Suarez.

Singura echipă de "white hat hackers" din România: cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură dateleSingura echipă de "white hat hackers" din România: cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură datele
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
Observator
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
0:44 18 mart.

VIDEOBrahim Diaz a aflat pe terenul lui City că a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni. Cum a putut reacţiona
0:13 18 mart.

Chelsea, contraperformanță istorică în umilința cu PSG. Doar două echipe din Anglia au mai trăit asta în UCL/CCE
23:55

Man. City – Real Madrid 1-2. “Galacticii” merg mai departe în Champions League. Se știe primul sfert din competiție
23:50

BREAKING NEWSDecizie uluitoare! Maroc a câştigat la masa verde Cupa Africii, după finala cu un scandal teribil cu Senegal!
23:25

Thibaut Courtois, schimbat la pauză în Manchester City – Real Madrid. Situația medicală a portarului belgian
22:51

Becali nu crede că Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru român de acum: “Cum cel mai mare din toate timpurile?”
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 3 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 4 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 “Două oferte în șase sau șapte ore!” Gigi Becali l-a pus pe liber, dar două cluburi l-au căutat imediat
Citește și
Cele mai citite
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2