Portughezii au numit “absolut incredibilă” remontada lui Sporting, dar au indicat o problemă majoră!

Presa portugheză e în extaz după remontada fantastică reuşită de Sporting cu Bodo/Glimt. Campioana Portugaliei a învins-o cu 5-0, în retur, pe Bodo/Glimt, după ce a pierdut cu 3-0 în Norvegia.
Chiar dacă au remarcat că performanţa a fost “absolut incredibilă”, jurnaliştii portughezi au notat că antrenorul Rui Borges (44 de ani) se va confrunta cu o problemă majoră în manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Căpitanul lui Sporting, Morten Hjulmand (26 de ani), va rata turul sferturilor, urmând să fie suspendat.
Sporting a reuşit o remontada de vis, dar nu-l va avea pe căpitanul Hjulmand în turul sferturilor: “O problemă majoră”
Hjulmand, care a avut o prestaţie foarte bună în Sporting – Bodo/Glimt 5-0, a văzut cartonaşul galben în minutul 47 al meciului.
“Este o seară de sărbătoare, dar Sporting va avea o mare problemă în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Morten Hjulmand va rata prima manșă împotriva lui Arsenal sau Bayer Leverkusen.
Sporting a realizat o performanță absolut incredibilă marți, învingând Bodo/Glimt cu 5-0, pentru a răzbuna înfrângerea, 0-3 din Norvegia, și a-și asigura locul în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.
Deși este o seară festivă pentru Sporting Lisabona, este timpul şi să începem să ne uităm la meciul din sferturile de finală împotriva lui Arsenal sau Bayer Leverkusen, iar Rui Borges va avea cu siguranță o problemă majoră în prima manșă, de pe 7 aprilie: Morten Hjulmand a primit un cartonaș galben și va trebui să ispăşească o suspendare de un meci. În acest sezon, danezul fusese deja suspendat în Liga Campionilor, ratând meciul împotriva lui PSG, după ce a primit trei cartonașe galbene în faza grupei, iar acum, după ce a primit încă două, va ispăşi o altă suspendare”, au scris jurnaliştii de la A Bola.
Hjulmand a fost notat cu 7.5 de flashscore.ro pentru prestaţia lui din Sporting – Bodo/Glimt 5-0. A fost 3-0 în timpul regulamentar, după ce au marcat Goncalo Inacio (min. 34), Pedro Goncalves (min. 61) şi Luis Suarez (min. 76, penalty). În cele două reprize de prelungiri, Sporting a mai punctat de două ori, prin Maximiliano Araujo (min. 92) şi Rafael Nel (min. 120+1). Nel a înscris la numai 4 minute după ce l-a înlocuit pe Luis Suarez.
