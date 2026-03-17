Portughezii au numit “absolut incredibilă” remontada lui Sporting, dar au indicat o problemă majoră!

Presa portugheză e în extaz după remontada fantastică reuşită de Sporting cu Bodo/Glimt. Campioana Portugaliei a învins-o cu 5-0, în retur, pe Bodo/Glimt, după ce a pierdut cu 3-0 în Norvegia.

Chiar dacă au remarcat că performanţa a fost “absolut incredibilă”, jurnaliştii portughezi au notat că antrenorul Rui Borges (44 de ani) se va confrunta cu o problemă majoră în manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Căpitanul lui Sporting, Morten Hjulmand (26 de ani), va rata turul sferturilor, urmând să fie suspendat.

Hjulmand, care a avut o prestaţie foarte bună în Sporting – Bodo/Glimt 5-0, a văzut cartonaşul galben în minutul 47 al meciului.

“Este o seară de sărbătoare, dar Sporting va avea o mare problemă în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Morten Hjulmand va rata prima manșă împotriva lui Arsenal sau Bayer Leverkusen.

Sporting a realizat o performanță absolut incredibilă marți, învingând Bodo/Glimt cu 5-0, pentru a răzbuna înfrângerea, 0-3 din Norvegia, și a-și asigura locul în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.