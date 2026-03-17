“Două oferte în șase sau șapte ore!” Gigi Becali l-a pus pe liber, dar două cluburi l-au căutat imediat

Despărțirea dintre Thomas Neubert și FCSB a produs deja primele reacții. Preparatorul fizic german, care a lucrat în trei rânduri la campioana României, a dezvăluit că a primit două propuneri imediat după plecarea de la clubul patronat de Gigi Becali, însă le-a refuzat fără ezitare.

Schimbarea din staff-ul tehnic al echipei a venit după ce Mirel Rădoi a fost convins să preia formația cel puțin până la finalul sezonului. Fostul internațional român a decis să vină la FCSB alături de propria echipă de colaboratori, ceea ce a dus la plecarea lui Neubert.

Deși exista posibilitatea ca preparatorul fizic să rămână în cadrul clubului într-un alt rol, germanul a ales să refuze această variantă și să își încheie colaborarea cu FCSB. La scurt timp după rezilierea contractului, ofertele nu au întârziat să apară.

„La șase sau șapte ore după ce am reziliat contractul, am primit deja două oferte, dar le-am refuzat direct”, a declarat Neubert pentru Pro Sport.

În România Neubert a ajuns în 2010, când a făcut parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf.