Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului

Dan Petrescu traversează în continuare o perioadă dificilă. După ce a luat o pauză de la fotbal în ultimele luni de zile, din cauza problemelor de sănătate, “Bursucul” a ajuns pe masa de operaţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultima vreme au apărut tot mai multe informaţii contradictorii legate de starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Recent, Giovanni Becali anunţa că “Bursucul” este gata să revină în antrenorat.

Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Noi probleme pentru antrenor

Potrivit fanatik.ro, este vorba despre o intervenţie chirurgicală de urgenţă la gât pe care a suferit-o săptămâna trecută. Sursa mai sus menţionată susţine că a fost vorba despre o operaţie dificilă, dar fostul mare fotbalist a reuşit să treacă peste momentul dificil şi se reface în acest moment.

Petrescu anunţa în luna februarie că e gata să revină și a făcut un anunț uriaș la aproximativ șase luni distanță după acel meci de tristă amintire din cupele europene. “Bursucul” a dezvăluit că se apropie extrem de mult de întoarcerea pe banca tehnică și a mărturisit că ar fi disponibil să preia o echipă chiar și înainte de startul viitorului sezon.

“Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. (n.r. dacă revine din vară) Poate chiar înainte, vedem“, a fost declarația “Bursucului”, potrivit digisport.ro.