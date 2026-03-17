Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță”

De la FCSB, fotbalistul a ajuns acum în Liga 4. Alexandru Stan a făcut parte din lotul formației roș-albastre între 2018 și 2021, după ce fusese transferat de la Astra Giurgiu, echipă la care purta și banderola de căpitan.
Mutarea la FCSB nu a avut însă evoluția dorită pentru fotbalist. La scurt timp după transfer, Stan a suferit o accidentare gravă la genunchi, care i-a afectat serios parcursul și i-a îngreunat revenirea la nivelul de formă din perioada petrecută la Astra.
După mai multe încercări de a reveni în prim-planul fotbalului, Alexandru Stan a ales acum să joace în Liga 4 și evoluează pentru ACSM Oltenița, formație susținută de autoritățile din oraș.
Fundașul a bifat deja două apariții în tricoul echipei din județul Călărași.
“De doi ani eu mă ocup de copiii de la școala mea de fotbal. Într-adevăr, nu am mai evoluat de anul trecut din mai, am avut niște probleme la genunchi. Domnul președinte de la Oltenița mi-a propus să vin alături de Gabi Torje și să ajutăm cumva clubul.
Este un proiect unde se dorește performanță, să se reconstruiască baza, să promovăm. Am fost de acord cu propunerea, dar cu o condiție. Să vin doar când am timp. V-am spus, mă concentrez mult pe școala mea de fotbal și, uneori, meciurile se suprapun în weekend.
Am un program foarte încărcat, fotbalul este viața mea, asta am făcut tot timpul. Am jucat deja două meciuri pentru Oltenița și a fost totul ok. Am făcut niște inflitrații în ultima perioadă și a fost ceva mai bine. Am făcut puțină febră la picioare, e normal. E greu după o perioadă de inactivitate, chiar dacă corpul mă ajută, nu m-am îngrășat”, a spus Alexandru Stan, pentru digisport.ro.
