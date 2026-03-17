Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță”

De la FCSB, fotbalistul a ajuns acum în Liga 4. Alexandru Stan a făcut parte din lotul formației roș-albastre între 2018 și 2021, după ce fusese transferat de la Astra Giurgiu, echipă la care purta și banderola de căpitan.

Mutarea la FCSB nu a avut însă evoluția dorită pentru fotbalist. La scurt timp după transfer, Stan a suferit o accidentare gravă la genunchi, care i-a afectat serios parcursul și i-a îngreunat revenirea la nivelul de formă din perioada petrecută la Astra.

După mai multe încercări de a reveni în prim-planul fotbalului, Alexandru Stan a ales acum să joace în Liga 4 și evoluează pentru ACSM Oltenița, formație susținută de autoritățile din oraș.

Fundașul a bifat deja două apariții în tricoul echipei din județul Călărași.

“De doi ani eu mă ocup de copiii de la școala mea de fotbal. Într-adevăr, nu am mai evoluat de anul trecut din mai, am avut niște probleme la genunchi. Domnul președinte de la Oltenița mi-a propus să vin alături de Gabi Torje și să ajutăm cumva clubul.