Brahim Diaz a aflat pe terenul lui City că a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni. Cum a putut reacţiona

Marocul a fost declarat marţi, în mod şocant, câştigător al Cupei Africii Naţiunilor de către Comisia de Apel a confederaţiei africane, care a anulat victoria Senegalului obţinută într-o finală haotică disputată în ianuarie.

Brahim Diaz a aflat pe terenul lui City că a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni

Brahim Diaz, cel care a ratat un penalty incredibil în prelungirile finalei, a auzit vestea când încă sărbătorea victoria lui Real Madrid de pe terenul lui Manchester City.

Acesta a ridicat mâinile în aer şi s-a bucurat teribil spre tribună, făcând semn că a auzit despre vestea uriaşă.

Decizie incredibilă: Maroc a fost declarată câştigătoarea Cupei Africii pe Naţiuni

Senegalul a fost „declarat învins la masa verde în finală”, iar victoria sa cu 1-0 în urma prelungirilor devine o victorie cu 3-0 a ţării gazdă, Marocul, a anunţat Comisia de Apel a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF).