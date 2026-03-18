Brahim Diaz a aflat pe terenul lui City că a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni. Cum a putut reacţiona

Marocul a fost declarat marţi, în mod şocant, câştigător al Cupei Africii Naţiunilor de către Comisia de Apel a confederaţiei africane, care a anulat victoria Senegalului obţinută într-o finală haotică disputată în ianuarie.
Brahim Diaz a aflat pe terenul lui City că a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni
Brahim Diaz, cel care a ratat un penalty incredibil în prelungirile finalei, a auzit vestea când încă sărbătorea victoria lui Real Madrid de pe terenul lui Manchester City.
Acesta a ridicat mâinile în aer şi s-a bucurat teribil spre tribună, făcând semn că a auzit despre vestea uriaşă.
Decizie incredibilă: Maroc a fost declarată câştigătoarea Cupei Africii pe Naţiuni
Senegalul a fost „declarat învins la masa verde în finală”, iar victoria sa cu 1-0 în urma prelungirilor devine o victorie cu 3-0 a ţării gazdă, Marocul, a anunţat Comisia de Apel a Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF).
În finala de la Rabat, din 18 ianuarie, Senegalul a părăsit terenul în semn de protest în timpul prelungirilor, timp de 15 minute, iar suporterii au încercat să invadeze terenul când Marocului i s-a acordat un penalti.
La reluarea meciului, lovitura de la 11 metri executată de atacantul marocan Brahim Diaz a fost apărată, iar Senegalul a marcat singurul gol în prelungiri.
La o primă audiere disciplinară, CAF a aplicat amenzi şi suspendări în valoare totală de peste 1 milion de dolari jucătorilor şi oficialilor din Senegal şi Maroc, dar a menţinut rezultatul meciului.
Cazul ar putea ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.
