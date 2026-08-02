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Jurnal Antena Sport | Se înţeleg ca turcii

Drăguş nu are de gând să renunţe la banii de la turci, ca să joace în România. Dar a apărut o portiţă, ca să joace la FCSB.

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