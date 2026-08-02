Jurnal Antena Sport | Se înţeleg ca turcii
Drăguş nu are de gând să renunţe la banii de la turci, ca să joace în România. Dar a apărut o portiţă, ca să joace la FCSB.
Drăguş nu are de gând să renunţe la banii de la turci, ca să joace în România. Dar a apărut o portiţă, ca să joace la FCSB.
Jurnal Antena Sport | S-au distrat pe săturateJurnal Antena Sport | S-au distrat pe săturate
Jurnal Antena Sport | Se înţeleg ca turciiJurnal Antena Sport | Se înţeleg ca turcii
Jurnal Antena Sport | Viitorul nu sună bineJurnal Antena Sport | Viitorul nu sună bine
Jurnal Antena Sport | Vinovaţii fără vinăJurnal Antena Sport | Vinovaţii fără vină
Intrare inconştientă sub ochii lui Dennis Man! A văzut roşu după ce i-a pus talpa pe faţă adversaruluiIntrare inconştientă sub ochii lui Dennis Man! A văzut roşu după ce i-a pus talpa pe faţă adversarului