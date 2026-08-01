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Viitorul lui Marius Baciu la FCSB a fost decis, după eliminarea din cupele europene. Anunţul lui Mihai Stoica

Viviana Moraru Publicat: 1 august 2026, 8:27

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Viitorul lui Marius Baciu la FCSB a fost decis, după eliminarea din cupele europene. Anunţul lui Mihai Stoica

Marius Baciu, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Sport Pictures

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Viitorul lui Marius Baciu la FCSB a fost decis, după eliminarea din cupele europene. Roş-albaştrii au fost învinşi de FK Auda, scor 7-3, la general, şi au părăsit preliminariile Conference League în turul doi.

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Mihai Stoica nu a dat vina pe Marius Baciu şi a transmis că nu se pune problema ca antrenorul să se despartă de FCSB, în ciuda umilinţei suferite în preliminariile Conference League.

Viitorul lui Marius Baciu la FCSB a fost decis: rămâne la echipă

Mihai Stoica a subliniat că nicio persoană din staff-ul tehnic nu este vinovată de înfrângerea suferită de FCSB cu FK Auda, scor 1-4, în retur. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a transmis că meciul a fost bine pregătit, ţinând cont de ocaziile uriaşe irosite de Daniel Bîrligea.

„Acum începe lumea. Că Baciu… cu ce e el vinovat? Tot ce s-a pregătit a fost bine, am avut ocazie după ocazie, au fost ocazii rarisime, Bîrligea a avut cinci ocazii singur cu portarul în astea două meciuri. Nu cred că e vinovat absolut nimeni din staff. Se cer demisii, care e problema? Să fim corecți, ce s-a spus, cum s-a spus, să nu scoatem din context, că ies eu prost, dar nu era așa.

Sunt nemulțumit, ne-au dezavantajat arbitrii, sunt foarte nemulțumit, îmi vine să strig la cer. Nu am văzut asemenea erori individuale, care să fie soluția? Nu cred că e vinovat cineva din staff. Nu se pot antrena greșelile astea de staff”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

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Pentru FCSB urmează duelul cu Farul, din etapa a treia a Ligii 1. Partida se va disputa luni, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe as.ro. În campionat, roş-albaştrii au obţinut două victorii în primele două runde, 2-0 cu FC Argeş şi Csikszereda.

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