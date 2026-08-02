Corvinul – Sepsi 1-1. Duelul nou-promovatelor, decis de două goluri marcate în două minute

Echipa hunedoreană Corvinul a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Sepsi OSK, în etapa a treia a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Corvinul a controlat prima partea a reprizei întâi în meciul de la Arad şi după ocaziile ratate de Sergio Ribeiro, în minutul 5, şi Yeboah, în minutul 28, hunedorenii au reuşit să deschidă scorul. Mario Bratu a înscris în minutul 32, cu un şut plasat, pe jos, aducând gazdele în avantaj.

Corvinul – Sepsi 1-1

Sepsi a egalat după numai două minute, prin golul lui Cosmin Matei, şut frumos din careu. Pe final de repriză Abualnadi a înscris pentru Corvinul, dar golul din minutul 45+2 a fost anulat de VAR pentru ofsaid şi a fost egal la pauză.

Fabry a lovit bara în minutul 56, iar replica oaspeţilor a venit de la ratarea lui Mawa, din minutul 86. S-a terminat Corvinul – Sepsi 1-1 şi ambele echipe au cate 4 puncte în clasament.