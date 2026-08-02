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Corvinul – Sepsi 1-1. Duelul nou-promovatelor, decis de două goluri marcate în două minute

Viviana Moraru Publicat: 2 august 2026, 20:38

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Corvinul – Sepsi 1-1. Duelul nou-promovatelor, decis de două goluri marcate în două minute

Andrej Fabry si Guillaume Karamoko, în Corvinul - Sepsi 1-1/ Sport Pictures

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Echipa hunedoreană Corvinul a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Sepsi OSK, în etapa a treia a Ligii 1.

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Corvinul a controlat prima partea a reprizei întâi în meciul de la Arad şi după ocaziile ratate de Sergio Ribeiro, în minutul 5, şi Yeboah, în minutul 28, hunedorenii au reuşit să deschidă scorul. Mario Bratu a înscris în minutul 32, cu un şut plasat, pe jos, aducând gazdele în avantaj.

Corvinul – Sepsi 1-1

Sepsi a egalat după numai două minute, prin golul lui Cosmin Matei, şut frumos din careu. Pe final de repriză Abualnadi a înscris pentru Corvinul, dar golul din minutul 45+2 a fost anulat de VAR pentru ofsaid şi a fost egal la pauză.

Fabry a lovit bara în minutul 56, iar replica oaspeţilor a venit de la ratarea lui Mawa, din minutul 86. S-a terminat Corvinul – Sepsi 1-1 şi ambele echipe au cate 4 puncte în clasament.

  • CORVINUL HUNEDOARA: C. Sandu – F. Iacob, F. Ilie, Abualnadi, Neacşa (Albino 67) – M. Bratu (D. Pîrvulescu 67), Hrezdac (Goodlad 87), Sergio Ribeiro (Hayatu 87), Yeboah – Fabry, Espinosa (Gillard 67). ANTRENOR: Florin Maxim
  • SEPSI OSK: D. Lazar – Cascardo, Vîrtej, S. Karamoko, Vianna – C. Matei (Cmiljanic 85), Silaghi (de Kamps 80), D. Andrei (Daguin 60) – Batzula, Heras (Mawa 61), Funsho Bamgboye (Oberlin 61). ANTRENOR: Ovidiu Burcă
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